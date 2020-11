Güstrow

Am Berufsschulzentrum Güstrow-Bockhorst ist am Freitag ein positiver Corona-Test gemeldet worden. Wie der Landkreis Rostock mitteilte, müssen nun 22 Berufsschüler nun bis 1. Dezember in Quarantäne – und können nicht wie geplant ihre Betriebspraktika antreten. Betroffen sind Schüler der Klassen KFM82 und aus dem Sportunterricht der KFM81.

Laut Landkreis ist der Infektionsweg bekannt. Getestet wird, wer in der Quarantäne symptomatisch wird. Eine Freitestung ist nicht möglich. Eltern, Geschwister und Partner der Berufsschüler können weiter am normalen Leben teilnehmen, solange sie selbst und die in Quarantäne befindlichen Personen symptomfrei sind.

