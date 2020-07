Corona an Bord von Aida: Zehn Crew-Mitglieder in Rostock positiv getestet

Rostock

Neue Hiobsmeldungen für die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises: Der für die Mitte August geplante Neustart mit Kreuzfahrten ohne Landgang droht sich zumindest zu verzögern. Der Grund: Die Hansestadt Rostock hat für die beiden Schiffe, die sich derzeit im Seehafen auf die ersten Törns unter Pandemiebedingungen vorbereiten, Quarantäne verhängt. Bei zehn Crew-Mitgliedern wurde das Coronavirus nachgewiesen. Nach OZ-Informationen werden die für den 24. Juli geplanten Testfahrten verschoben. Ob auch die eigentlichen Kreuzfahrten ab 12. August ausfallen müssen oder verschoben werden, ist noch offen. Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) sagte in einer ersten Stellungnahme: „Unser Testkonzept hat gut funktioniert. Das ist die gute Nachricht.“

750 Crew-Mitglieder von den Philippinen und aus Indonesien eingeflogen

Die beiden Schiffe waren am vergangenen Sonnabend in Rostock eingelaufen. Erst am Mittwoch hat Aida über den Flughafen Rostock-Laage 750 Crew-Mitglieder für drei Schiffe von den Philippinen und aus Indonesien eingeflogen. Vor den Sonderflügen waren alle Crew-Mitglieder noch in der Heimat auf das Coronavirus getestet worden. Bevor sie die Schiffe betreten durften, wurde in Rostock ein weiterer Test gemacht. Nach OZ-Information sollen alle Crew-Mitglieder vor Abflug negativ gewesen sein, bei den Kontrollen in Rostock wurde dann bei zehn Personen das Virus nachgewiesen. Die Betroffenen befinden sich, so heißt es aus dem Rostocker Rathaus, unter strenger Quarantäne und sind isoliert worden.

Erste Kreuzfahrt sollte am 5. August starten

Aida wollte ursprünglich am 5. August die ersten Kreuzfahrten mit reduzierter Passagierzahl an Bord der „ Aida Perla“ ab Hamburg starten. Eine Woche später sollten dann Ostsee-Touren ab Warnemünde losgehen. Kurze Zeit später wären dann auch Fahrten ab Kiel geplant gewesen.

Die Rostocker gelten gemeinsam mit der Hamburger Reederei TUI Cruises als Pioniere: Die deutschen Reedereien sind die ersten, die den Betrieb wieder aufnehmen wollten. Für die Schwester-Reedereien von Aida, die zum Weltmarktführer Carnival gehören, gilt zum Teil ein Kreuzfahrt-Stop bis Ende des Jahres. Der Konzern hatte zudem angekündigt, 13 Schiffe seiner Flotte verkaufen zu wollen. Bisher ist nur bekannt, dass die direkte Aida-Mutter Costa zwei Schiffe abgeben soll. Auch die Holland-America-Line soll sich von Schiffen trennen.

Von Andreas Meyer