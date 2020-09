Rostock

Die Zahl der Corona-Fälle an der Rostocker Hundertwasser-Gesamtschule nimmt immer weiter zu: Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass eine Lehrerin an Covid-19 erkrankt ist, sind mittlerweile (Stand: Donnerstag, 16.30 Uhr) elf weitere Infektionen bei Schülern und Lehrern nachgewiesen worden. Nach Aussagen der Stadt handelt es sich derzeit um neun Schüler und drei Lehrer, die erkrankt sind. Daraufhin wurden alle 780 Schüler und 70 Lehrkräfte bereits am Donnerstag in Quarantäne geschickt. Doch das allein reicht nun zur Eindämmung nicht mehr aus.

Nach Aussagen der Schulleitung und der Stadt sind nun weitere Maßnahmen angeordnet worden. Ein Überblick, was das für Schüler, Eltern und Lehrer bedeutet.

Wer muss für wie lange in Quarantäne?

Das Gesundheitsamt hat eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der alle Schüler der Hundertwasser-Gesamtschule im Stadtteil Lichtenhagen sowie alle Lehrkräfte und sonstigen Mitarbeiter ab sofort einer 14-tägigen Quarantäne unterliegen. Dies bedeutet, dass für sie die Pflicht besteht, sich in ihrem Haushalt aufzuhalten, teilt Direktor Olaf Meyer auf der Internetseite der Schule mit.

Die Quarantäne gilt nicht für Familienangehörige, die nicht zur Schülerschaft der Hundertwasser-Gesamtschule gehören. Aufgehoben wird die Isolierung erst nach einem zweimaligen Test mit negativem Ergebnis. „Bitte bleiben Sie streng in der angeordneten Umgebung. Es geht um den Schutz aller“, unterstreicht Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Was muss in der Quarantäne beachtet werden?

Die Wohnung oder das Haus darf von den Betroffenen nicht verlassen werden, auch Besuch ist nicht erlaubt. „Kuscheln mit Familienangehörigen ist auch verboten“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Zudem sollte genügend Abstand gehalten und regelmäßig die Hände gewaschen werden.

Hinzu kommt zweimal tägliches Fiebermessen. Die Körpertemperatur muss dann neben eventuellen Symptomen und Aktivitäten der mit im Haushalt lebenden Menschen in einem Tagebuch festgehalten werden. Treten Symptome auf, muss das Gesundheitsamt informiert werden, dessen Vorgaben generell zu folgen ist.

Wird es weitere Corona-Tests geben?

Ja. Das Gesundheitsamt plant, ab Freitag auf dem Schulgelände ein mobiles Testzentrum einzurichten, um alle Schüler und Lehrkräfte auf SARS-CoV-2 zu testen. Dafür ist ein ausführlicher Zeitplan erstellt worden, wann sich jeder Schüler und jede Lehrkraft testen lassen muss. „Innerhalb von zwei Tagen sollen alle Betroffenen getestet werden“, erklärt Kunze.

Verpflichtende Testzeiten Folgende Zeiten gelten verpflichtend für die Schüler der jeweiligen Klassen sowie deren Klassenlehrern: Freitag, 18. September Klassen 5.II bis 5.V: 10 bis 12 Uhr, Mobiles Testzentrum auf dem Schulhof Klassen 12, 10G.I und 10G.II: 9 bis 10 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Klassen 11.I und 11.II: 10 bis 11 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Klassen 10.I, 10.II und 10.III: 11 bis 12 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Klassen 9.I und 9.II: 12 bis 13 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Klassen 9.III und 9.IV: 13 bis 14 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Klasse 9.V: 14 bis 14.30 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Sonnabend, 19. September Klassen 8.I, 8.II und 8.III: 9 bis 10 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Klassen 8.IV und 8.V und 7.I: 10 bis 11 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Klassen 7.II, 7.III und 7.IV: 11 bis 12 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Klassen 7.V, 6.I und 6.II: 12 bis 13 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Klassen 6.III, 6.IV und 6.V: 13 bis 14 Uhr, Corona-Testzentrum der Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee Alle anderen Beschäftigten der Schule werden am Freitag, 18. September, von 10 bis 12 Uhr im mobilen Testzentrum auf dem Schulhof getestet.

Was passiert, wenn man sich nicht testen lassen will?

„Auch wenn wir alle zu den Tests verdonnern, heißt es nicht, dass wir bei jedem an der Tür klopfen“, sagt der Stadtsprecher weiter. Er appelliert an den Gemeinschaftssinn. „Es geht um die eigene Gesundheit oder die der Freunde und Verwandten, das sollte man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen“, betont er. Laut der Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes drohen aber bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldbuße, sollte man nicht zum Test erscheinen.

Wie wird der Unterricht nun an der Hundertwasser-Gesamtschule gestaltet?

Darüber können derzeit noch keine Aussagen gemacht werden. Die Schule ist noch dabei, einen Plan zu erstellen.

Wo bekomme ich weitere Informationen?

Am Freitag soll das Bürgertelefon (Tel. 03 81 / 3 81 11 11) seine Arbeit wieder aufnehmen und Fragen Ratsuchender beantworten. Besetzt wird es mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die darüber hinaus auch im Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung unterstützen. Eltern und Familienangehörige können darüber hinaus ein digitales Merkblatt nutzen, das über Quarantäne-Regeln, Symptome und Ansprechpartner informiert. Auch die Hundertwasser-Gesamtschule informiert über den neusten Stand auf ihrer Website.

Von Ann-Christin Schneider