Rostock-Lichtenhagen

Eine Lehrerin der Rostocker Hundertwasser-Gesamtschule im Stadtteil Lichtenhagen ist an Corona erkrankt. Sie und drei weitere Lehrer sowie 90 Schüler verschiedener Klassenstufen sind in häusliche Quarantäne geschickt worden. Das teilte die Stadt am Dienstagabend mit.

Nach OZ-Informationen gab es gegen 13 Uhr an der Schule eine Durchsage des Schuldirektors, dass alle Kinder nach Hause müssen und sich die Lehrer in der Aula der Schule versammeln sollen. Dort wurden die Lehrkräfte über den Vorfall informiert.

Am Mittwoch sollen die vier Lehrer sowie die 90 Schüler auf Corona getestet werden. Sollten diese Tests negativ ausfallen, werden sie am Montag erneut getestet. Bei einem weiteren negativen Ergebnis könne die Quarantäne womöglich aufgehoben werden, heißt es in der Mitteilung. Auch alle anderen Lehrer seien aufgefordert, sich auf eine Erkrankung testen zu lassen.

Der reguläre Schulbetrieb für die Lehrer und Schüler, die nicht in Quarantäne sind, soll vorerst fortgesetzt werden – unter verschärften Hygiene-Bedingungen. So gilt ab sofort im Unterricht eine Maskenpflicht für alle Beteiligten. Das habe das Gesundheitsamt verfügt.

Bereits zum Start ins neue Schuljahr Anfang August hatte es Corona-Fälle an Rostocker Schulen gegeben: In der Werner-Lindemann-Schule und der Borwinschule mussten Lehrer, Hortpersonal und etliche Schüler in Quarantäne. Bei mehreren Kindern einer Großfamilie war die Infektion festgestellt worden, nachdem sie aus der Türkei nach Rostock zurückgekehrt waren.

