Die Empörung des Vaters einer Sechstklässlerin der Hundertwasser-Gesamtschule in Rostock-Lichtenhagen ist groß: Am Mittwoch ist seine Tochter zusammen mit 17 anderen Schülern zur Klassenfahrt gestartet – und das obwohl bereits am Dienstag bekannt wurde, dass sich eine Lehrerin mit Corona angesteckt hat. 94 Schüler und Lehrer wurden daraufhin in Quarantäne geschickt – unter ihnen wohl auch die Klassenlehrerin der Schülerin, deren Vater sich nun an die OZ gewandt hat.

„Unsere Klassenlehrerin hat wohl eine Fahrgemeinschaft mit der erkrankten Lehrerin gebildet. Darüber wurden wir nicht informiert – und das, obwohl sie noch am Dienstag unterrichtet hat“, ist der Vater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sauer. Erst eine Stunde nach dem Start der Klassenfahrt in ein Landheim in der Nähe von Güstrow (Kreis Rostock) seien die Eltern informiert worden. „Damit wurde mir mein Recht genommen, zu entscheiden, ob meine Tochter mitfahren soll oder nicht. Schließlich könnte so die Ansteckungskette immer weitergehen.“ Auch fragt er sich: „Müssen Lehrer in Zeiten von Corona und Lehrermangel wirklich Fahrgemeinschaften bilden?“ Dieses Risiko wäre aus seiner Sicht vermeidbar gewesen.

Acht Corona-Fälle unter Schülern

Der Corona-Fall an der Hundertwasserschule hat bereits am Mittwoch weitere Folgen nach sich gezogen. Da noch zwei weitere Lehrer positiv auf Covid-19 getestet wurden, sind seit Donnerstag alle 780 Schüler und 70 Lehrkräfte in Quarantäne geschickt worden. Am Donnerstag wurden dann noch acht weitere Infektionen bei Schülern nachgewiesen. „Damit besteht nun Klarheit darüber, dass es sich um ein größeres Infektionsgeschehen handelt und die Schulschließung auch erforderlich war“, unterstreicht Senator Steffen Bockhahn (Linke). Die weiteren Maßnahmen einschließlich einer Teststrategie werden derzeit abgestimmt und geplant.

Ihm sei schon merkwürdig vorgekommen, dass die Klassenlehrerin nicht pünktlich am Abfahrttreffpunkt erschienen ist, berichtet der Vater weiter. „Aber es geht doch nicht, dass wir als Eltern nicht unmittelbar informiert wurden. Das regt mich auf!“ Auch seien weder die Schule noch die Betreuer erreichbar gewesen. „Ich weiß, dass eine solche Situation für alle neu ist und dass eine Ansteckung überall möglich ist, aber die Art und Weise ist nicht in Ordnung“, resümiert der Vater.

Gesundheitsamt gab das Okay

Schulleiter Olaf Meyer sagt zu den Vorwürfen, dass die anstehenden Klassenfahrten mit dem Gesundheitsamt Anfang der Woche besprochen worden sind. „Das gab uns dann auch das Okay“, sagt der Direktor gegenüber der OZ. „Zu diesem Zeitpunkt war die Lage noch eine andere.“ Er betont, dass ein anderer Lehrer vertretungsweise mit auf die Klassenfahrt geschickt wurde und die Sechstklässler allein in der Unterkunft sind.

Wie der Vater der OZ bestätigt, wurden die Eltern zwischenzeitlich darüber informiert, dass der erste Test der Klassenlehrerin negativ ist. Laut Schulleiter Meyer werde „derzeit aber noch geklärt, ob die Fahrt an diesem Donnerstag abgebrochen werden muss oder die Kinder planmäßig erst am Freitag zurückkehren“. Anschließend würden auch sie in Quarantäne geschickt.

Von Ann-Christin Schneider