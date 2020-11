Covid-19 - Corona-Fall an Warbelschule in Gnoien: Schüler und Lehrer in Quarantäne

An der Warbelschule in Gnoien (Landkreis Rostock) ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. 85 Schüler und fünf Lehrer müssen nun in Quarantäne. Welche Betroffenen sich testen lassen müssen.