Es ist die größte Quarantäne-Aktion bisher in MV: Nachdem an der Rostocker Hundertwasser-Schule zwei weitere Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind die komplette Schüler- und Lehrerschaft in Quarantäne – rund 850 Personen. Eines bereitet Schulsenator Bockhahn besonders Sorgen.