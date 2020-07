Rostock

An der Kai-Kante im Rostocker Seehafen drängen sich auch an diesem Freitagmittag Touristen. Einmal ein Traumschiff sehen – und wenn auch nur von weit weg: Im Hafenbecken B liegt die „ Aidamar“ fest vertäut. Auch die meterhohen Zäune mit Stacheldraht obendrauf stören die Urlauber nicht: Sie posieren für Selfies mit dem Handy, mit dem Schiff in der Ferne als Hintergrund. Zumindest ein bisschen Urlaubsgefühl an diesem Tag, der für die Rostocker Reederei Aida Cruises ein Mal mehr in der Corona-Pandemie eine Hiobsmeldung mit sich brachte.

Erst am Sonnabend waren die „Aidamar“ und ihr Schwesterschiff, die „Aidablu“, in Rostock eingelaufen. Es war ein Hoffnungsschimmer nach Monaten des Lockdowns für die gesamte Kreuzfahrtbranche. Am 12. August sollen die ersten Kreuzfahrten von Rostock aus wieder starten, in Rostock will sich die Mannschaft auf die neuen Gegebenheiten an Bord vorbereiten. Doch seitdem zehn Crew-Mitglieder positiv auf Covid-19 getestet wurden, ist der Weg bis dahin wieder ein Stück weiter geworden.

Offiziell hält Aida an den Kreuzfahrten fest: „Wir gehen davon aus, dass die Törns trotz der nun bekannt gewordenen Infektionen stattfinden können“, sagt Hansjörg Kunze, Vize-Präsident und PR-Chef der Reederei. Wie viele Menschen Reisen auf den Kurztrips gebucht haben, sagt er nicht. Aida starte zunächst mit „um die 50 Prozent“ Auslastung maximal. Das Interesse an den Fahrten ohne Landgang sei „rege“.

Weitere Tests am Sonntag

Die Infektionen – auf jeden Fall wirbeln sie die Pläne der Reederei gewaltig durcheinander: Bereits am Freitag hätten die Schiffe zu Testfahrten auf See auslaufen sollen. Nun bleiben sie im Hafen. Abgeschirmt von Zäunen und Wachleuten. Wer an Bord will und darf, wird vorher von Männern mit Atemmasken und in OP-Schutzkitteln kontrolliert.

Aida-Sprecher Kunze sagt, um mit den Besatzungsmitgliedern an Bord zu trainieren, könnten die Schiffe auch im Hafen bleiben. Das ändere nichts. Bis die ersten Gäste kommen, müssen die Mitarbeiter ganz neue Abläufe üben: Buffets gibt es nicht mehr, nur noch „À-la-carte“-Essen an fest gebuchten Tischen. An Bord gelten Abstandsregeln, unter Deck gibt es eine Maskenpflicht. Alles neu. Auch für die Crew.

Bis Montag wird nun an Bord aber nicht viel passieren: Die Crew war gleich nach der Ankunft in Deutschland und vor Betreten des Schiffes nochmals getestet worden. Danach ging es für alle „Neuankömmlinge“ aus Asien direkt in Einzelkabinen. Ohne negativen Test darf niemand seine Kabine verlassen. Für Sonntag hat Aida einen weiteren Test angesetzt. Für jeden an Bord. Erst danach wolle Aida die Lage neu bewerten, sagt Kunze.

Risiko ist „sehr gering“

So lange gehen auch an Bord die „Ermittlungen“ weiter: Denn dass sich die Aida-Mitarbeiter auf dem Weg vom Flughafen Laage zu den Schiffen infiziert haben, schließt Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) aus. Dass es weitere Fälle an Bord der Aida-Schiffe geben wird – Gesundheitsamtschef Dr. Markus Schwarz hält das für möglich. Die Wahrscheinlichkeit sei aber gering.

Dennoch überprüft das Amt nun alles genau: Wer saß auf dem 15-Stunden-Flug aus Manila neben wem? Wo könnte es einen Kontakt gegeben haben? „Wir wissen mittlerweile, dass die Tagesmasken keinen 100-prozentigen Schutz bieten, wenn Menschen lange zusammen sind. Auch die Kontaktpersonen bleiben deshalb vorerst in Isolation.“ Anfang der Woche soll die Lage dann neu bewertet werden.

Von Andreas Meyer