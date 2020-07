Zehn neue Corona-Fälle an Bord der beiden Aida-Schiffe in Rostock, sieben neue in Schwerin – viele Bürger in MV fragen sich, ob das schon die zweite Welle ist. Das sagen Mecklenburg-Vorpommerns Corona-Experte, Rostocks Gesundheitssenator und der Leiter des Rostocker Gesundheitsamtes dazu.