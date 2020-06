Corona bringt Westernszenen nach MV : Zwölf Uhr mittags in Dierkow-Neu

Rostock

Viele schöne Dinge sind oder waren verboten in der Virus-Krise: Konzerte, Schwimmen im Hallenbad, Partys mit lauter Musik und fremden Menschen. Dafür kamen ein paar kleine Freiheiten dazu. Wer vor ein paar Monaten mit einem Mundschutz eine Bankfiliale betrat, konnte sich darauf einstellen, erst das Gebäude mit Handschellen verlassen und anschließend viele unangenehme Fragen beantworten zu müssen.

Rüpeltum ist salonfähig geworden. An der Fußgängerampel geht ein dezenter Kick mit dem Knie gegen den Anforderungsschalter jetzt völlig in Ordnung. An Straßenkreuzungen spielen sich regelrechte Duelle ab. Auf jeder Seite wartet ein Passant auf Grün. Wer langt zuerst auf den möglicherweise mit tödlichen Keimen verseuchten Knopf? Warten, taxierende Blicke, gefühlt endlose Augenblicke verstreichen. Bis die nette ältere Dame dazukommt, unbekümmert auf den Schalter tatscht und den Spuk so beendet. Westernszenen wie aus „Zwölf Uhr mittags“ in Dierkow-Neu. Corona macht’s möglich.

Von Gerald Kleine Wördemann