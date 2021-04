Corona gefährdet Krebsvorsorge in MV: Menschen zögern mit Arztbesuch

Rostock

Die Corona-Pandemie bremst die Krebsvorsorge im Nordosten aus. Die Krankenkasse Barmer beklagt erhebliche Rückgänge der Vorsorgechecks beim Vergleich der Jahre 2019 und 2020: So erfolgten bei den Männern allein vom 1. April bis 30. Juni zehn Prozent weniger Früherkennungschecks von Prostatakrebs. Die Brustkrebsvorsorge der Frauen ging unter den Barmer-Versicherten in MV um knapp 15 Prozent zurück. Die Darmkrebsvorsorge bei Frauen und Männern brach in gleichem Umfang ein.

Fehlende Schutzausrüstung war großes Problem

Gerade während der ersten Lockdown-Welle habe es weniger Vorsorge-Darmspiegelungen gegeben, bestätigt Prof. Dr. Ernst Klar. Der Geschäftsführer der Krebsgesellschaft MV verweist darauf, dass in den Praxen Schutzausrüstung fehlte. „Der Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen empfahl, keine Termine für nicht unbedingt notwendige Endoskopien zu vergeben, um Ärzte und Praxispersonal zu schützen“, so Prof. Klar. Es fanden also keine Vorsorge-Koloskopien statt.

Darmkrebszentren in MV Fünf Darmkrebszentren in MV sichern dieBehandlung der Tumorpatienten ab: Klinikum Südstadt Rostock, Südring 81, 18059 Rostock, Telefon: 03 81 /44 01 42 90 Universitätsmedizin Greifswald, Ferdinand-Sauerbruch-Straße, 17475 Greifswald, Telefon: 0 38 34 / 86 60 01 Universitätsmedizin Rostock, Schillingallee 35, 18057 Rostock, Telefon 03 81 / 494 60 06 bzw. 03 81 / 494 74 91 Helios Darmkrebszentrum Schwerin, Wismarsche Str. 393–397, 19049 Schwerin, Telefon: 03 85 / 5 20 24 70 Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, Neubrandenburg, S.-Allende-Str. 30, 17036 Neubrandenburg, Tel.: 03 95 / 7 75 28 02 Die Zertifizierung des Darmzentrums des Sana Hanse-Klinikums Wismar, Störtebekerstraße 6, 23966 Wismar, befindet sich derzeit in der Vorbereitung.

Zudem häuften sich Absagen durch die Patienten. Diese befürchteten eine Infektion in der Praxis oder auf dem Weg dorthin. Mit dem Beginn der zweiten Welle im November 2020 kam es dadurch zu einer Halbierung der Vorsorgekoloskopien. „Auch aktuell sagen verunsicherte Patienten ihre Termine kurzfristig ab“, sagt der Experte.

Frühes Entdecken bösartiger Wucherungen wichtig

„Die nicht erfolgte Früherkennung von beispielsweise Darmkrebs hat fatale Folgen“, warnt Prof. Dr. Georg Lamprecht, Chef der Abteilung für Gastroenterologie und Endokrinologie der Uni-Medizin Rostock. Denn je früher bei einer Vorsorge-Darmspiegelung beispielsweise Polypen entdeckt werden, desto besser könne man diese abtragen. Und umso höher sind die Heilungschancen, sagt der Facharzt.

Entscheidend ist, Gewebeveränderungen in möglichst frühen Stadien aufzuspüren. „Und zwar bevor sich der Krebs durch Schmerzen oder andere Beschwerden bemerkbar macht“, erläutert Prof. Lamprecht. Im Alltag scheuen Betroffene aber nicht selten selbst dann den Gang zum Arzt, wenn sie Blut im Stuhl bemerken.

Pro Jahr bundesweit 59 000 Neuerkrankungen Aktuell erkrankenin der Bundesrepublik pro Jahr etwa 59 000 Frauen und Männer an Darmkrebs. Rund 24 000 Sterbefälle sind jährlich zu beklagen. Allein im Jahre 2018erhielten in MV 506 Männer und 433 Frauen die Diagnose Darmkrebs. Die Überlebensrate beläuft sich nach drei Jahren auf 60 und nach fünf Jahren auf 51 Prozent. Alarmierend: ImVergleich mit den übrigen Bundesländern erkranken die Männer im Nordosten am zweithäufigsten an Darmkrebs. In Deutschland stellt der Darmkrebs bei Männern und Frauen gleichermaßen die dritthäufigste Todesursache unter allen Krebserkrankungen dar! Zur Früherkennung von Darmkrebsist die Darmspiegelung für Männer und Frauen ab 55 zurzeit die wichtigste Methode. Sie ist zuverlässig und meist auch schmerzfrei. Die AOK Nordost übernimmt die Kosten der Vorsorgekoloskopie für Männer sogar ab 40 und für Frauen ab 45. Bundesweit wurdendurch die Koloskopie zur Früherkennung im Zeitraum von zehn Jahren etwa 180 000 Darmkrebs-Erkrankungen verhindert und etwa 40 000 Erkrankungen früher entdeckt.

Heftige Bauchschmerzen: Rettungswagen gerufen

Der kräftige 59-jährige Rostocker, der ihm an diesem Märztag in der Uni-Medizin gegenübersitzt, nickt betroffen. Der frühere Werftarbeiter, der aufgrund erhöhter Blutgerinnsel-Gefahr Blutverdünner nimmt, hatte Blut im Stuhl bemerkt. Doch er zögerte. Als ihn dann heftige Bauchschmerzen plagten, blieb nur der Ruf nach dem Rettungswagen.

Die Ursachen für die Bauchbeschwerden stellten sich als unproblematisch heraus. Doch bei der Darmspiegelung fanden die Ärzte einen gut zwei Zentimeter großen Polypen, der abgetragen wurde. Das Ergebnis der Gewebeuntersuchung: eine bösartige Wucherung – die erste Krebsstufe.

Das bösartige Gewebe des Polypen hatte die erste sehr dünne Muskelschicht der Darmschleimhaut durchbrochen. „Es bestand die Gefahr, dass es Anschluss an die Blut- und Lymphgefäße gefunden hatte“, so der Internist. Das bestätigte sich jedoch nicht.

Weniger Krebs-Operationen Laut Krankenkasse AOKverringerte sich die Zahl der operativen Ersteingriffe beim kolorektalen Karzinom in Deutschland allein von März bis Mai 2020 im Vergleich zu 2019 um 17 Prozent. In MV war ein vergleichbarer Trend zu beobachten, so der Pressesprecher der AOK Nordost, Markus Juhls. Die Zahl der Koloskopien zur Erkennung von Darmkrebs (Früherkennung oder diagnostisch) sank im gleichen Zeitraum bundesweit gar um 26 Prozent!

Schlaflose Nächte vor Nachuntersuchung

„Ich hatte schlaflose Nächte und wandelte wie ein ‚Geist‘ auf den Klinikfluren“, bekennt der Patient. Dann die erlösende Nachricht – der Krebsherd wurde mit der Abtragung des Polypen komplett entfernt. Vor wenigen Wochen erfolgte die Nachuntersuchung in der Klinik. „Der Rostocker wird nun alle drei Jahre von uns gecheckt“, betont Prof. Lamprecht. Für den Betroffenen steht fest: „Jeder, der über 50 ist, sollte die Chance der Vorsorge-Darmspiegelung nutzen!“

Besteht eine familiäre Vorbelastung, wie bei Anette Hehl (48) aus Völkshagen (Vorpommern-Rügen), ist eine solche schon wesentlich früher angesagt. Ihr Vater war mit 48 Jahren an Darmkrebs verstorben.

In der Rostocker Universitätsmedizin erläutern Oberärztin Dr. Maria Witte (l.) und Prof. Dr. Clemens Schafmayer ihrer Patientin Anette Hehl am Modell die geplante Entfernung des krebsbefallenen Darmabschnittes. Quelle: Martin Börner

„Ich hatte keine Beschwerden. Mir ging es gut“, erklärt die gelernte Gärtnerin. Sie sei zudem ein „kleiner Arztmuffel“. Auf Drängen ihrer Hausärztin bemühte sie sich aber im Juli 2020 um eine Vorsorge-Untersuchung. Am 5. März erfolgte die Darmspiegelung. Der niedergelassene Facharzt erkannte sofort das Problem: Darmkrebs. Überweisung in die Klinik. Anette Hehl entschied sich für die Uni-Medizin Rostock.

„Am 26. März haben wir bei der Patientin ein 40 Zentimeter langes Stück Dickdarm entfernt“, erklärt Prof. Dr. Clemens Schafmayer. Dank minimalinvasiver Operation waren nur kleine Schnitte nötig. Der Eingriff verlief komplikationslos. „Nach nur vier Tagen hat die Patientin die Klinik verlassen können“, sagt der Direktor der Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirurgie. Er betont: „Trotz Corona-Pandemie können wir unserem Versorgungsauftrag weiter nachkommen. Nahezu alle Schwestern und Ärzte sind inzwischen geimpft.“

Und seine Patientin Hehl ist optimistisch. „Ich fühle mich jetzt prima. Kleine Spaziergänge sind schon wieder möglich“, erklärt sie. Weitere Untersuchungen, etwa ihrer Lymphknoten, stehen noch aus.

Von Volker Penne