Zehn Bewohner und 13 Mitarbeiter waren bereits positiv auf Corona getestet worden, nun sind im Pflegeheim Zapkendorf (Gemeinde Plaaz) im Landkreis Rostock 19 weitere Bewohner infiziert. Auch die Pfleger trifft es erneut. In einer Kita in Gülzow muss ein ganze Gruppe in Quarantäne.