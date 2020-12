Vergangene Woche hatte der Landkreis Rostock noch die niedrigste Corona-Inzidenz in ganz Deutschland. Das hat sich schlagartig geändert. Vor allem ein Ausbruch treibt die Zahlen zwischen Güstrow und Bad Doberan hoch. Und der hätte wohl vermieden werden können, sagt Landrat Constien (SPD). Auch in Tessin müssen Kinder nun in Quarantäne.