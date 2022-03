Der coronabedingte Personalmangel macht sich auch in den Pflegeeinrichtungen im Landkreis Rostock bemerkbar. Während viele Pflegekräfte jetzt Doppelschichten schieben, hat das Pflegeteam Ostseeland in Rerik zudem mit einem Facebook-Aufruf freiwillige Helfer gesucht. Auch in den Kitas ist der Notbetrieb gestartet.