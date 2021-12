Graal-Müritz

Im Strandhotel „Ostseewoge“ trudeln aktuell nahezu täglich Absagen für Weihnachten und Silvester ein. Kein Einzelfall in Graal-Müritz: Seit Einführung der 2G-plus-Regel für Urlauber rollt eine Stornierungswelle durch das Ostseeheilbad. „Für uns ist natürlich nicht immer nachvollziehbar, ob die Gäste tatsächlich wegen der Regeln oder vielleicht auch einfach aus Unsicherheit stornieren – vor allem wenn sie es online tun. Seit diese aber verschärft wurden, häufen sich die Absagen spürbar“, berichtet Hoteldirektorin Anke Nienkirchen.

Wer aktuell in Graal-Müritz Urlaub machen möchte, muss geimpft oder genesen sein und dazu einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Diese Regelung gilt laut Landesverordnung in allen Landkreisen und kreisfreien Städten, die sich drei Tage lang in Folge auf der Warnstufe Orange oder darüber befinden. Ausnahmen gibt es für geschäftliche Reisen. Der Landkreis Rostock ist seit Tagen sogar auf der höchstmöglichen Stufe: Rot plus.

Unverständnis bei den Gästen

„Gerade zu Beginn der Regelung stießen wir auf viel Unverständnis“, erzählt Anke Nienkirchen vom Hotel „Ostseewoge“ weiter. Viele hätten es nicht eingesehen, warum sie sich zusätzlich zur Impfung oder Genesung noch testen lassen müssen. Die Buchungslage sei seitdem deutlich schlechter als vor Corona. 41 Zimmer stehen in dem Hotel unweit der Seebrücke zur Verfügung, nur fünf davon seien aktuell belegt.

Das Hotel „Ostseewoge“ auf dem Graal-Müritzer Seebrückenvorplatz. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Im Strandhotel „Deichgraf“ ist die Situation ähnlich. Dort gibt es insgesamt 24 Zimmer, nur vier dieser sind laut Birgit Waldmann von der Geschäftsführung derzeit belegt. „Wir haben weniger Buchungen als vor Corona und gleichzeitig viele Absagen durch die verschärften Regeln“, sagt sie. Nur an Weihnachten und Silvester sehe es aktuell noch gut aus. Dort sei das Hotel noch immer ausgebucht, auch das Programm stünde noch: gemütlich Kaffee und Kuchen zu Weihnachten, ein Gala-Dinner mit zwölf Gängen zu Silvester. „Wir hoffen sehr, dass das stattfinden kann.“

Mehrere Testmöglichkeiten

Die 2G-plus-Regelung werde im „Deichgraf“ dabei mittlerweile gut von den Gästen angenommen. Das sei aber nicht immer so gewesen: „Das kommt vor allem dadurch, dass sich die Regeln von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Mancherorts gilt nur 2G“, erklärt Birgit Waldmann. Seit etwa einer Woche wüssten die meisten Urlauber aber bereits Bescheid, viele hätten ihre eigenen Tests dabei. Zur Not hätte das Hotel aber auch welche auf Lager.

Im Ort selbst gibt es aktuell drei Testmöglichkeiten: in zwei Apotheken und im Testzentrum an der Tankstelle. Dort ist auch am Wochenende geöffnet. „Das wird wirklich sehr gut angenommen. Bei den Testmöglichkeiten sind wir derzeit gut aufgestellt“, sagt Roman Ferken, Geschäftsführer der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz. Aber auch er beobachte, dass 2G plus für viele ein Hindernis darstellt – nicht nur bei den Übernachtungen.

Hier können Sie sich in Graal-Müritz testen lassen In Graal-Müritz stehen aktuell drei Testmöglichkeiten zur Auswahl: das Corona-Testzentrum an der Tankstelle in der Ribnitzer Str. 46, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 16 Uhr,

die Kur-Apotheke in der Kurstr. 18, online erreichbar unter: www.kurapo-graal.de,

die Ostsee-Apotheke in der Kastanienallee 9, online erreichbar unter: www.ostsee-apotheke-graal-mueritz.de.

„Auch in den Restaurants zeichnet sich ab, dass vielen der Aufwand einfach zu groß ist. Das bremst doch gewaltig“, berichtet Ferken weiter. Bei den Urlaubern seien es gerade vor allem die kurzfristig Entschlossenen, die komplett ausbleiben – und fehlen. „Da herrscht große Zurückhaltung.“

Roman Ferken, Geschäftsführer der Tourismus- und Kur GmbH Graal-Müritz Quelle: Doris Deutsch

Glühwein und Feuerschale statt Feuerwerk

Und auch bei den Gästen, die bereits gebucht haben, gebe es noch offenen Fragen. „Viele rufen an und möchten wissen, was an Weihnachten und Silvester überhaupt noch möglich ist“, sagt Ferken. Das große Feuerwerk zum Beispiel sei aufgrund der neuen Corona-Verordnung bereits abgesagt. Auf ein generelles Verbot hatten sich Bund und Länder in der vergangenen Woche geeinigt.

„Umso mehr freut es mich, dass einige Gastronomen im Ort einen Außer-Haus-Verkauf für Glühwein und Punsch mit Feuerschale planen“, sagt der Tourismuschef. So werde zumindest versucht, den Menschen trotz aller Umstände einen Hauch Normalität zu bieten – im Rahmen der Möglichkeiten eben.

Von Pauline Rabe