Am John-Brinckman-Gymnasium Güstrow sind weitere Covid-19-Fälle festgestellt worden. Ein weiterer Lehrer ist positiv getestet worden. Auch drei Schüler sind mit Stand vom Mittwoch an Corona erkrankt. Das John-Brinckman-Gmynasium ist daher von Donnerstag, 22. Oktober, an bis auf Weiteres geschlossen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock ordnet für alle Schüler und Lehrer einen Coronatest an. Erst am 20. Oktober war bekannt geworden, dass sich eine Lehrerin infiziert hat.

Die Tests werden am Donnerstag, 22. Oktober, im Haupthaus am Wall und dem Gebäude Hansenstraße des John-Brinckman-Gymnasiums sowie am KMG Klinikum Güstrow gestaffelt nach Bezugsgruppen durchgeführt, teilt der Landkreis mit. Am KMG Klinikum werden ab 9 Uhr die Klassenstufen 11/12 durch Krankenhauspersonal getestet.

Im Schulgebäude Hansenstraße werden die Klassenstufen 7/8 ab 9 Uhr und im Haupthaus des Gymnasiums die Klassenstufen 9/10 getestete, ebenfalls ab 9 Uhr. Das Deutsche Rote Kreuz und geschulte Mitarbeiter des Kreises werden die Tests am Gymnasium durchführen. Die Anreise zu den Tests muss individuell erfolgen. Eine Nutzung des Nahverkehrs ist untersagt.

Gesundheitsamt teilt Personen nach Infektionsrisiko ein

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock wird die Schüler und Lehrer entsprechend des Infektionsrisikos einteilen. Personen mit hohem Infektionsrisiko werden unter Quarantäne gestellt, Schüler und Lehrer mit Infektionsrisiko sind vom Präsenzunterricht befreit und müssen ihre Kontakte reduzieren.

Der Landkreis Rostock stellt über die Schule ein Merkblatt zur Quarantäne und Kontaktreduzierung zu Hause zur Verfügung. Alle Infos zum Distanzunterricht werden vom John-Brickman-Gymnasium über seine eigenen Kanäle zur Verfügung gestellt.

Abstrichzentrum in Zusammenarbeit mit KMG Klinikum Güstrow

Wegen der aktuellen Entwicklung und dem Infektionsschwerpunkt am Gymnasium tritt der Verwaltungsstab des Landkreises Rostock wieder zusammen. Bereits am Mittwoch sind weitgehende Maßnahmen zur weiteren Verstärkung des Gesundheitsamtes getroffen worden.

„Aus der gesamten Kreisverwaltung werden dafür Mitarbeiter zusammengezogen. Außerdem werden wir in Zusammenarbeit mit dem KMG Klinikum Güstrow ein Abstrichzentrum einrichten. Der Landkreis Rostock bildet des Weiteren ein eigenes Mobiles Abstrichteam, um schneller auf Geschehen wie am John-Brinckman-Gymnasium reagieren zu können. Zudem sind wir mit dem Landeskommando der Bundeswehr im Kontakt, um Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung des Gesundheitsamtes hinzuziehen zu können“, erläutert Landrat Constien.

Der Landrat appelliert eindringlich an die Einwohner: „Das Geschehen am John-Brinckman-Gymnasium und die heute schnell gestiegenen Fallzahlen zeigen uns, dass wir konsequent Abstand halten, die Hygieneregeln befolgen und die Alltagsmaske tragen müssen. Mit Rücksicht und Solidarität können wir die Ausbreitung des Coronavirus weiterhin verlangsamen“, so der Landrat.

