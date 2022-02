Rostock

Schulen und Kitas würden gezielt durchseucht – gegen diesen Vorwurf von Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) wehrt sich nun Bildungs- und Kita-Ministerin Simone Oldenburg (auch Linke). Auch Vertreter der Eltern von Kita- und Schulkindern: Präsenz sei besser, als die Kinder zu Hause zu lassen.

Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates, sagt zwar: „Es gibt erheblich viele Infektionen in den Altersklassen, die nicht geimpft sind. Die meisten von ihnen werden zurzeit aber täglich getestet.“ Den Vorwurf von Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke), dass in Schulen eine gezielte Durchseuchung stattfindet, teilt Czerwinski nicht. „Kein Bereich ist so stark reguliert wie die Schulen und Kitas“, sagt er.

Elternrat sieht Erwachsene in der Pflicht

Auch Heiner Rebschläger, Vorsitzender des noch neuen Kita-Landeselternrates, ist überzeugt: „Die Schutzmaßnahmen für die Kinder in den Einrichtungen sind gut.“ In den Kitas werden in der Regel anlassbezogene Testungen durchgeführt, sobald ein Kind Symptome zeigt. Er sagt aber auch: „Eine Schniefnase in der Kita muss erlaubt sein. Machen wir die Kitas zu, erleben wir das, was wir im letzten Sommer mit den am RS-Virus erkrankten Kindern hatten.“

In der Pflicht sieht er die Erwachsenen. „Sie können allgemeine Schutzmaßnahmen ergreifen oder sich impfen lassen“, so Rebschläger. Der Kita-Landeselternrat stütze den Kurs der Landesregierung, Kitas und Schulen offen zu lassen und soziale Kontakte der Kinder nicht einzudämmen.

Ministerin Simone Oldenburg reagiert auf die Kritik ihres Parteikollegen so: „Das Land unternimmt weiterhin alles, um das Infektionsgeschehen an Schulen und Kindertageseinrichtungen einzudämmen. Dazu gehört unter anderem dreimal wöchentliche Testung der Kinder an Schule und Hort, Impfangebote an Schulstandorten durch mobile Impfteams, Pflicht zum Tragen einer Mund-und-Nasen-Bedeckung an Schulen und an Horten, der landesweite Hygieneplan für Schulen und Kindertageseinrichtungen.“ Auch die 3G-Erfordernis für Eltern von Kita-Kindern gehöre dazu, sobald die Corona-Warnampel auf Rot springt.

In einer schriftlichen Stellungnahme der Ministerin heißt es weiter: „Sämtliche infektionsschutzrechtliche Maßnahmen in den Kitas und Schulen werden im Übrigen durch die Gesundheitsämter verantwortet. Die Gesundheitsämter und Jugendämter in der Hansestadt Rostock befinden sich im Verantwortungsbereich des Sozialsenators Steffen Bockhahn. Sollte aufgrund hoher Infektionszahlen in Rostock Handlungsbedarf bestehen, sind Senator Bockhahn über die Jugendämter und Gesundheitsämter alle Instrumente an die Hand gegeben, um zu handeln.“

Von Michaela Krohn