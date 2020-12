Corona in MV: 134 Neuinfizierte, zwei weitere Todesfälle

Rostock

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt wieder an. Wurden am Sonnabend noch 94,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage verzeichnet, liegt der Wert nun bei 96,2. Damit gilt auch Mecklenburg-Vorpommern weiterhin als Risikogebiet. Insgesamt wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Sonntag 134 neue Fälle gemeldet. Damit liegt die Zahl der insgesamt an Corona erkrankten Personen nun bei 9802.

Am wenigsten Infektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat weiterhin Rostock. Die Hansestadt meldete am Sonntag sechs neue Fälle, insgesamt liegt die Inzidenz nun bei 29,6.

Keine Neuinfektionen in Schwerin und Nordwestmecklenburg

Den höchsten Weit hat nach wie vor der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hier liegt die Inzidenz bei 188,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Keine Neuinfektionen wurden am Sonntag im Landkreis Nordwestmecklenburg und Schwerin gemeldet. In den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sind es jeweils 51.

Wieder drei Corona-Tote binnen 24 Stunden

In den Krankenhäusern des Landes werden aktuell 208 an Covid-19 Erkrankte behandelt, das sind 17 weniger als noch am Sonnabend. Auch die Zahl der Patienten auf der Intensivstation ist von 55 auf 49 gesunken.

Die Zahl der Todesfälle ist um zwei weitere auf 119 gestiegen. Die Todesopfer kommen aus den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald.

Von Katharina Ahlers