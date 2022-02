Rostock

Ab Montag, 21. Februar, gelten in Mecklenburg-Vorpommern wieder strengere Corona-Regeln. Die Warnampel hat am Donnerstag, Freitag und Samstag Rot angezeigt – also drei Tage in Folge. Der Grund: Die Hospitalisierungsinzidenz hat an allen drei Tagen landesweit den Schwellenwert von 9 überschritten.

Betroffen von den Verschärfungen sind die Landkreise Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg sowie die Hansestadt Rostock. Diese Regionen standen zuletzt auf Orange. Der Landkreis Rostock, die Seenplatte, der Landkreis Vorpommern-Greifswald, Ludwigslust-Parchim sowie die Landeshauptstadt Schwerin zeigten bereits zuvor die Warnstufe Rot. Die Regeln bleiben dort also unverändert.

Diese Regeln gelten ab Montag

Von den Verschärfungen sind vor allem Freizeitreinrichtungen betroffen. So müssen Schwimm- und Spaßbäder, Zirkusse, Indoorspielplätze sowie Innen- und Außenbereichen von Freizeitparks wieder schließen. Auch Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen.

Innenbereiche tourismusaffiner Dienstleistungen werden außerdem geschlossen. In den Außenbereichen und im Reisebus-Tourismus sowie in der Fahrgastschifffahrt gilt aber die 2G-Plus-Regel.

Doch es gibt nicht nur Schließungen: Kinos, Theater und Museen können auch in der Stufe Rot besucht werden. Allerdings muss das Publikum bei Vorstellungen im Kino und Theater eine FFP2-Maske tragen.

In Friseursalons sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt weiterhin 3G. Auch Restaurants, Cafés und Bars bleiben geöffnet – im Innenbereich gilt hier weiter die 2G-plus-Regel. Für die Außenbereiche gibt es keine Einschränkung.

Auch Fitnessstudios, Bibliotheken und Archive können weiterhin unter 2G plus besucht werden. Bei sexuellen Dienstleistungen gilt 2G plus sowie eine FFP2-Maskenpflicht.

„Tag der Freiheit“ kommt auch in MV

Trotz der Verschärfungen ab Montag sollen bald einschneidende Corona-Maßnahmen fallen: Der 20. März ist der „Tag der Freiheit“. Davor will die Landesregierung schrittweise Corona-Maßnahmen aufheben. Zunächst soll die Kontaktbeschränkung bei privaten Treffen fallen.

Zudem plant die Landesregierung die Aufhebung der 2G-plus-Regel in der Gastronomie. Ab dem 4. März gilt hier 3G. Auch Clubs und Diskotheken dürfen bald unter 2G plus wieder öffnen – dann können also Geimpfte und Genesene wieder tanzen gehen. Ab 7. März fällt außerdem die Maskenpflicht während des Unterrichts.

Zuvor waren in MV bereits Lockerungen beschlossen worden: Seit dem 12. Februar gilt statt der 2G-Regel im Einzelhandel nur die FFP2-Maskenpflicht. Das bedeutet, dass auch Ungeimpfte wieder Shoppen gehen können. Auch Großveranstaltungen können unter 2G plus wieder stattfinden.

