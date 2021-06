Rostock

Bis zum neuen Schuljahr wollte MV nicht nur alle Lehrer und Erzieher, sondern auch den Großteil der Schüler impfen. Doch daraus wird nichts. Deshalb sollen nun die Eltern ran: Landesgesundheitsminister Harry Glawe (CDU) fordert die Mütter und Väter der rund 53 000 Kita- und 153 000 Schulkinder auf, sich noch in den Ferien impfen zu lassen.

In den kommenden Wochen sollen die Eltern gezielt vom Land angesprochen und auf freie Impftermine hingewiesen werden. „Eine hohe Impfquote bei Erwachsenen schützt auch die Kinder, minimiert die ,Viruseinträge‘ in die Schulen”, so Glawe. Nach OZ-Informationen gibt es sogar erste Pläne, mobile Impfteams an den Schulen einzusetzen, um die Eltern zu impfen.

Impfbereitschaft in MV sinkt

Das Land reagiert damit auch auf die sinkende Impfbereitschaft in MV: Seit knapp zwei Wochen kommt der Nordosten bei den Erstimpfungen kaum voran. Gerade mal 78 511 Menschen haben seit dem 11. Juni ihren ersten, schützenden Piks erhalten – nur etwas mehr als vier Prozent der Bürger in MV. 53,7 Prozent der Menschen im Land haben damit bereits eine Impfung erhalten. Zum Vergleich: In Bremen liegt die Quote schon deutlich über 60 Prozent.

Dass die Quote nahezu stagniert, liege aber nicht am fehlenden Impfstoff: „Impfstoffe sind momentan genügend vorhanden, um zeitnah eine hohe Durchimpfung zu erreichen”, sagt Glawe. Aber: „Der Beginn der Urlaubszeit und sinkende Fallzahlen können dazu führen, dass die Impfmotivation nachlässt.“

In den vergangenen Wochen habe sich das Land auf Zweitimpfungen konzentriert, nun müsse aber bei den Erstimpfungen wieder mehr Tempo gemacht werden. Allein für die Impfzentren erhält MV in dieser Woche 70 800 Dosen der Vakzine von Astrazeneca, Biontech und Moderna.

Eltern sollen Schutzschild bauen

Um eine vierte Welle im Herbst zu bremsen und neuerliche Schul- und Kita-Schließungen zu verhindern, will das Land nun gezielt die Eltern ansprechen: „Wichtig ist es, dass im Umfeld von Kita- und Schulkindern über den Sommer ein Impfangebot wahrgenommen wird. Das ist auch ein Beitrag, das neue Schuljahr abzusichern“, so Glawe. Auch Onkel und Tanten, größere Geschwister und Freunde sollten sich impfen lassen – auch zum Schutz vor der Delta-Mutation.

Impfungen in den Schulen wird es hingegen vorerst nicht geben: Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung für Jugendliche und Kinder zwischen 12 und 17 Jahren nur bei bestimmten Vorerkrankungen. „Impfungen sind aber auch für alle anderen Heranwachsenden möglich – in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt“, so Glawe.

Elternrat: Impfen allein reicht nicht

Der Landeselternrat begrüßt ausdrücklich, dass den Eltern verstärkt Impf-Angebote gemacht werden sollen – solange dies auf freiwilliger Basis geschehe: „Wir wissen aus mehreren Studien, dass sich Kinder zu Hause anstecken und nicht in der Schule. Deshalb macht es Sinn, wenn sich so viele Eltern wie möglich impfen lassen“, sagt der Vorsitzende des Gremiums, Kay Czerwinski. Impfen allein reiche aber nicht: „Wir erwarten vom Bildungsministerium, dass endlich auch in den Schulen etwas geschieht – und dass beispielsweise die Ferien genutzt werden, um flächendeckend Luftfilter anzuschaffen.“ Schulschließungen und Wechselunterricht dürfe es nicht mehr geben, so Czerwinski.

Auch Steffen Büchner, Kinderarzt aus Güstrow und Landessprecher des Berufsverbandes Kinder- und Jugendmedizin, will lieber die „Großen“ statt der „Kleinen“ impfen: „Kinder haben kaum ein Risiko für schwere Verläufe.“ Auch er fordert auf, sich beim Hausarzt oder im Impfzentrum den Piks zu holen: „Wir brauchen eine hohe Impfrate, um einen neuen Lockdown und Schulschließungen zu verhindern.“ Möglicherweise könnten dann im Herbst auch Kinder geimpft werden: „Bis dahin werden wir mehr Infos über Nebenwirkungen in der Altersgruppe haben.“

Von Andreas Meyer