Rostock

Die größte Klinik des Landes verhängt den Ausnahmezustand: Aufgrund massiv gestiegener Corona-Infektionen hat die Rostocker Uni-Medizin einen Aufnahmestopp für die gesamte Innere Medizin verhängt.

„Wir behandeln weiterhin jeden Notfall, nehmen aber vorerst keine Patienten auf Station auf“, sagt der Vorstandschef der Klinik, Prof. Dr. Christian Schmidt, der OZ. Stattdessen werden die Erkrankten nach der Notfallbehandlung in die Südstadt-Klinik oder in die Sana-Klinik nach Wismar verlegt.

Warum schließt die Uni die „Innere“?

„Die Zahl der Covid-19-Patienten ist in den vergangenen Tagen auch bei uns sprunghaft angestiegen“, sagt Schmidt. 38 Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, werden aktuell auf zwei speziellen Stationen behandelt; weitere sechs auf der Intensivstation. Das große Problem: Zwölf Patienten haben sich im Krankenhaus angesteckt. Auf mehreren Stationen gab es „einzelne Ausbruchsgeschehen“. Um die einzudämmen, werden die Stationen vorerst „abgeriegelt“, Kontakte massiv reduziert.

Wie konnten sich die Patienten im Krankenhaus anstecken?

Jeder Patient wird bei der Aufnahme auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Aber: „Die Tests sind leider nur eine Momentaufnahme“, sagt Schmidt. Ein negativer Abstrich sei keine Garantie, dass der Patient nicht wenige Tage später doch erkrankt – und andere anstecken kann. „Aktuell müssen wir leider feststellen, dass sich zwölf Patienten und zwölf Mitarbeiter auf diesem Wege infiziert haben.“ In vielen Fällen sei unklar, wie genau das Virus in die Klinik gelangen konnte.

Welche Folgen hat das?

Bis einschließlich Montag werden in der „Inneren“ keine neuen Patienten stationär aufgenommen. Schmidt sagt: „Wir behandeln alle Notfälle.“ Aber sobald die Patienten stabil genug für einen Transport sind, sollen sie entweder ins Südstadt-Krankenhaus oder nach Wismar verlegt werden. „Die Krankenhäuser in der Region sind informiert. Wir unterstützen uns gegenseitig in dieser Lage.“ Einzig „Spezialfälle“ nimmt die Uni-Klinik noch selbst auf. „Wir werden die Versorgung jederzeit gewährleisten können“, versichert der Vorstandschef.

Wie geht es weiter?

Ab Dienstag nimmt die Uni eine neue, zusätzliche internistische Station in Betrieb – streng getrennt von den vom Virus betroffenen Stationen. Das Personal wird aus anderen Einrichtungen der Uni, aber auch aus der gesamten Region zusammengezogen. „Wir fahren zum Beispiel den Betrieb der Dermatologie runter, auch in der Orthopädie wird es weniger Behandlungen geben. Die Ärzte und das Pflegepersonal brauchen wir jetzt auf der ,Inneren‘“, erklärt Schmidt. Dieser Notfallplan sei bereits im Frühjahr entwickelt worden. Nun muss ihn die Uni erstmals auch umsetzen.

Sind bereits Mutationen des Coronavirus aufgetreten?

Nein, sagt Prof. Dr. Andreas Podbielski, der Direktor des Instituts für Virologie und Mikrobiologie. Nach OZ-Informationen wurden bereits mehr als 100 positive Corona-Tests aus Rostock untersucht – und dabei nicht ein Fall einer potenziell bedrohlichen Mutation nachgewiesen.

Was ist mit Patienten, die keine Notfälle sind?

Alle planbaren Eingriffe werden verschoben. Bereits Anfang der Woche hatte die Uni-Klinik festgelegt, dass nur Behandlungen stattfinden, die keinen Aufschub dulden.

Ist nur Rostock betroffen?

Nein, auch am Schweriner Helios-Klinikum spitzt sich die Lage zu. Auch das Krankenhaus in der Landeshauptstadt hat einen Aufnahmestopp verhängt. Notfälle werden weiterhin behandelt, auch Geburten können weiterhin in Schwerin stattfinden. Alle anderen Patienten werden derzeit aber nicht aufgenommen, teilte die Klinik mit.

Von Andreas Meyer