Corona schweißt Rostocker Musiker zusammen

Rostock

Zu zwei Konzertabenden hatten sich Ende Oktober vier Rostocker Bands für ein Konzert zusammengetan, der Titel: „Kultur muss leben“. Damals hatten Jackbeat, Bad Penny, Five Men on the Rocks und Max Zeug gemeinsam im Rostocker „Moya“ auf der Bühne gestanden – es waren zwei Abende mit Rock-Klassikern. Es war ihr letztes größeres Konzert vor dem Lockdown.

Max Zeug covert Bruce Springsteen

Aber die beteiligten Musiker waren in der Zwischenzeit kreativ. In den vergangenen Monaten lief es gut für Max Zeug. Der Musiker spielt mit seiner Band Coverversionen von Bruce-Springsteen-Songs, nun sind es erstmals eigene Lieder, die in die Öffentlichkeit wollen, erklärt der Musiker.

Doch Corona verhindert derzeit, dass die Songs aufgenommen werden. „Mal sehen, ob sie eher ruhig oder rockig werden, die Arrangements ergeben sich immer erst im Studio“, so die Erfahrung von Max Zeug. Er wartet ab, ob sich wieder Lockerungen im Konzertbetrieb ergeben. „So richtig planen können wir aber nicht.“ Max Zeug hofft darauf, bald auf der Bühne stehen zu können.

Jackbeat bleibt optimistisch

Die Musiker von Jackbeat wollen ihren Auftritt von Ende Oktober 2020 im Moya auf Tonträger bringen. „Live 2020 im Moya“, so soll die CD heißen. Derzeit werden die Aufnahmen bearbeitet. „Da wird unser Auftritt komplett drauf sein“, erklärt Gitarrist und Sänger Christian „Jack“ Hänsel.

Er blickt trotz allem hoffnungsvoll ins Jahr 2021, auf der bandeigenen Website steht bereits eine Reihe von Terminen. Christian Hänsel bleibt optimistisch, was das kommende Konzertjahr angeht, auch wenn die Musiker wegen Corona schlecht planen können. „Außerdem bereiten wir eine neue Studio-CD vor“, verrät er.

Bad Penny: Neue CD erst zur Tour

Die Dezember-Konzerte, die bei Bad Penny traditionell unter dem Titel „Irish Scottish Wiehnacht“ stehen, sind komplett entfallen. „Der Dezember ist eigentlich unser wichtigster Monat“, ärgert sich Gitarrist und Sänger Ola van Sander. Was Auftrittsmöglichkeiten angeht, sind auch die Band-Penny-Musiker derzeit zum Untätigsein verdammt.

Aber jetzt gibt es sogar einen Kreativitätsstau: Eine im Frühjahr 2020 bereits fertig aufgenommene CD liegt vorerst noch auf Halde. „Die bringen wir erst heraus, wenn wir wieder auf Tour gehen können“, sagt Ola van Sander. „Bei den Konzerten läuft der CD-Verkauf einfach besser“, erklärt er. Und sogar Songs für eine weitere CD hat Bad Penny bereits aufgenommen.

Five Men on the Rocks bei Autokonzert

„Zurzeit ist ja eher Totentanz“, sagt Gitarrist Hannes Pistor von Five Men on the Rocks über Auftrittsmöglichkeiten. Seit Ende Oktober hat die Band nicht mehr auf der Bühne gestanden. Immerhin: Einige Konzerttermine wurden nur um ein Jahr verschoben, Auftritte der Band auf Firmenfeiern etwa bleiben in der Planung. Aber die Musiker wollen jetzt wieder raus auf die Bühne und auch ins Studio. „Unser Konzept für die nächste CD steht schon“ sagt Pistor. „Inzwischen haben wir auch ein abgesegnetes Hygienekonzept, so dass wir bald ins Studio gehen können“, erklärt der Gitarrist. Ihm fehlt besonders das Live-Spielen mit seinen Kollegen.

Ein kleiner Lichtblick: Der erste Konzerttermin in diesem Jahr steht an. Five Men on the Rocks werden am 9. März wieder in Rostock spielen. Der Auftritt ist ein von der IG Metall organisiertes Autokonzert – auf einer großen LED-Wand ist die Band zu sehen, die Musik kommt über eine UKW-Frequenz zu den Besuchern. „Das wird dann unser erster Auftritt seit Ende Oktober“, sagt Pistor.

Gemeinsames Projekt zur Hanse Sail

Das gemeinsame Konzert im „Moya“ hat die Musiker der vier Bands enger zusammengeschweißt. Eine CD mit den Höhepunkten des gemeinsamen Auftritts vom vergangenen Oktober ist in Vorbereitung, so Hannes Pistor. Und Max Zeug, Jackbeat, Bad Penny und Five Men on the Rocks planen weitere Konzerte in dieser Vierer-Konstellation. Organisiert werden sie von der Hanseatischen Eventagentur und der Goliath Promotion GmbH, erklärt Pistor.

Auf der Liste stehen 2021 unter anderem die Hanse Sail und die Rugard-Bühne auf Rügen – wenn Corona mitspielt. Und aus den gemeinsamen Oktober-Abenden der vier Bands im „Moya“ könnte eine feste Tradition werden, das kann sich nicht nur Max Zeug vorstellen.

Von Thorsten Czarkowski