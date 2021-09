Kühlungsborn

Auch am Dienstag steigen die Zahlen im Landkreis Rostock weiter an: 29 neue Fälle gab es zwischen Kühlungsborn und Güstrow. Die Inzidenzen sind vor allem in den vier Amtsbereichen Neubukow, Kühlungsborn, Neubukow-Salzhaff und Kröpelin stark angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Ostseebad mittlerweile bei 368 – wenn man nur die Fallzahlen betrachtet. „Wir haben im Kreis derzeit ein diffuses Infektionsgeschehen“, sagt Kreis-Sprecher Michael Fengler. Während einige Regionen gar nicht betroffen sind, haben andere rapide steigende Zahlen.

Woran liegt es, dass in Kühlungsborn so viele erkranken und in Laage aktuell niemand? „In den Amtsbereichen haben wir zum einen Pflegeheime, Schulen und eine Kita ermittelt sowie ebenfalls zwei Schulen im Bereich Bad Doberan, deren Mitarbeiter teilweise aber in den erstgenannten Amtsbereichen wohnen“, erklärt Fengler.

MV-Werften mit Corona-Fällen wirken sich auf Kreis aus

Auch andere Orte, wie die Hansestadt Rostock, wirken sich auf die betroffenen Städte im Kreis aus. Beispielsweise gebe es ein Ausbruchsgeschehen bei den MV-Werften. Wenn deren Mitarbeiter aber im Landkreis wohnen, zählen sie in diesen Ämtern mit. Hot Spots im Freizeitbereich wie in Hotels oder größere Partys seien dem Kreis aktuell nicht bekannt.

Seit vergangenem Donnerstag kamen somit 102 gemeldete Covid-Fälle hinzu. Die Inzidenz des Landkreises ist derzeit bei 49. Die Corona-Warnampel steht deshalb seit Dienstag auf Gelb. Bei Stufe Gelb greifen nun erweiterte Testpflichten für Ungeimpfte in Innenräumen, etwa beim Friseur oder im Kino. In der Disko wird ein PCR-Test fällig.

Schüler müssen Maske tragen – auch dort, wo es aktuell keine Fälle gibt

Für die Schüler und Schülerinnen im gesamten Kreis heißt es seit Dienstag deshalb wieder, dass sie im Unterricht eine Maske tragen müssen. Auch wenn sie in Laage oder Schwaan zur Schule gehen, wo die Inzidenz derzeit bei 0 liegt – denn der Gesamtkreis zählt.

Die Maskenpflicht an den Schulen – vor allem im Unterricht – ist umstritten. Eine Schülerin aus Baden-Württemberg scheiterte erst vor einigen Tagen vor Gericht mit einem Eilantrag gegen die Masken-, aber auch die Testpflicht in der Schule. In Berlin geht man dennoch den nächsten Schritt: Dort wird die Maskenpflicht für Schüler von der ersten bis zur sechsten Klasse ab 4. Oktober abgeschafft.

Von Virginie Wolfram