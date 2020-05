Rostock/Schwerin

Die Coronakrise – für MV soll sie zur Chance werden: Die Industrie- und Handelskammern ( IHK) im Land wollen gemeinsam Pharma-Konzerne und Hersteller von Medizinprodukten in den Nordosten locken. „Die Krise zeigt, dass Europa in diesem Bereich zu abhängig von China ist“, sagt Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK Rostock. „Wir müssen Medikamente, Schutzmasken und andere lebenswichtige Güter wieder vermehrt selber produzieren. Und MV ist der perfekte Standort dafür.“

MV statt China

Kurkliniken, Forschungseinrichtungen und Spitzen-Unternehmen wie die Gentechnik-Firma Centogene ( Rostock), der Stent-Hersteller Cortronik ( Warnemünde) oder der Pharma-Riese Cheplapharm aus Greifswald: MV sei schon jetzt ein „Gesundheitsland“, sagt Strupp. Die Branche ist nach Schätzungen des Wirtschaftsministeriums Arbeitgeber für mehr als 150 000 Menschen. „Und da ist noch Potenzial – vor allem als Produktionsstandort“, meint der IHK-Präsident.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Als Beispiel nennt er den Engpass an Schutzmasken in der Pandemie: „Wir stellen in Deutschland die Maschinen her, die Masken produzieren. Aber die Masken selbst müssen wir jetzt in China kaufen.“ Auch Medikamente – neue Antibiotika etwa – würden in Europa entwickelt, dann aber im vermeintlich billigeren Ausland hergestellt. Das sei ein Problem. Und genau das hätten Politik und Wirtschaft europaweit erkannt.

Europaweit würden große Pharma- und Medizinkonzerne jetzt umdenken: „Die müssen wir zusammen mit dem Land gezielt ansprechen, ihnen Grundstücke und attraktive Rahmenbedingungen in MV anbieten“, sagt Strupp. „ Europa muss unabhängiger werden, wir sind der Schlüssel dazu. So können wir auch gestärkt aus der Krise kommen.“

„Erste Gespräche gibt es schon“

Beim Land rennt die IHK damit offene Türen ein: „Der Medizin- und Pharma-Sektor ist eine echte Chance für uns“, sagt auch Michael Sturm, Chef des landeseigenen Wirtschaftsförderers „Invest in MV“. Erste Kontakte zu Pharma-Konzernen habe es bereits gegeben, sogar erste Besichtigungen im Land. Namen nennt Sturm aber nicht. „Wir sprechen Unternehmen aus der Branche an, sehen da ebenfalls viel Potenzial für neue Ansiedlungen und Jobs.“ Und das Beste: „Die Firmen kommen von sich aus auf uns, auf MV zu.“

Kammern fordern Masterplan

Die Pharma-Offensive soll aber nur ein Baustein sein: Die Industrie- und Handelskammern haben dem Land einen Sieben-Punkte-Plan für den Neustart der Wirtschaft in MV vorlegt. „Wir müssen die Krise proaktiv angehen“, fordert Strupp. Die Kammern wollen einen gemeinsamen Masterplan „MV tut gut 2022-2025-2030“: „Wir müssen uns verändern, stärker auf Innovationen setzen.“ Und vor allem: Die Politik müsse jetzt handeln. „Viele Einschränkungen sind nicht mehr nachvollziehbar.“

Testland für neue Antriebe

Große Chancen sehen die IHK beispielsweise auch in punkto der Energie-Wende: Strupp – im Hauptberuf in der Automobil-Branche tätig – bringt MV als Entwicklungs- und Testland für neue Antriebe ins Gespräch. „Wasserstoff ist ein großes Thema und bietet große Potenziale für alle Autohersteller – aber auch für die maritime Branche weltweit“, sagt er. MV produziere mehr Strom aus erneuerbaren Quellen, als es die Menschen und Firma im Land verbrauchen könnten. „Mit diesem Überschuss ließe sich zum Beispiel Wasserstoff produzieren.“ Neue Speichermöglichkeiten, Antriebe, Transport: „Da können wir gar nicht genug forschen und entwickeln. Wir können bei den großen Veränderungen bundesweit eine wichtige Rolle spielen.“ Das schaffe neue Perspektiven und Beschäftigung.

Werften müssen sich verändern

Ein „Weiter wie bisher“ werde nach Corona in vielen Branchen nicht möglich sein – auch nicht auf den Werften. Die Kammern würden mit Sorge die aktuelle Entwicklung des Schiffbaus verfolgen. „Es muss uns allen – den Unternehmen, dem Land und auch den Kammern – gelingen, die maritime Wirtschaft so neu aufzustellen, dass wir nicht alle fünf Jahre die nächste Werften-Krise haben“, sagt Strupp.

Möglicherweise hätten sich die Schiffbauer zu sehr auf eine Branche spezialisiert: „Aber ein größer, schneller, weiter wird es so auch bei Kreuzfahrtschiffen nicht mehr geben. Die Kreuzfahrtbranche wird sich massiv verändern, Umwelt- und Gesundheitsschutz werden stärker in den Fokus rücken, kleinere Kreuzfahrer könnten gefragt sein“, meint Strupp. „Darauf müssen sich auch die Werften einstellen – und sie müssen sich breiter aufstellen.“

Lesen Sie auch:

Von Andreas Meyer