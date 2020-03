Coronavirus: IHK zu Rostock sagt alle Zwischen- und Abschlussprüfungen ab

Rostock

Alle kaufmännischen, gastronomischen sowie technischen Zwischen- und Abschlussprüfungen der Industrie und Handelskammer zu Rostock sind am Freitagnachmittag abgesagt worden. Wie die IHK-Sprecherin Sabine Zinzgraf mitteilte, fallen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus sowohl die schriftlichen als auch die praktischen Prüfungen im Frühjahr 2020 aus. Darunter auch die der Weiterbildungen.

Betroffen sind die Auszubildenden in der Hansestadt Rostock sowie den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen. Über Nachholtermine und dem Ablauf der Sommerprüfungen will die IHK so schnell wie möglich informieren.

Lesen Sie auch:

Coronavirus: IHK zu Rostock sagt Ziwschen- und Abschlussprüfungen ab

Coronavirus in MV: Land schließt Schulen und Kitas in Rostock und Ludwigslust – Unis verlängern Semesterferien

Coronavirus in MV: Land setzt Hochschulbetrieb aus – auch Mensen schließen

Coronavirus in MV: Das ist die aktuelle Zahl der Infizierten

Von OZ