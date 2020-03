Coronavirus: Rostocker Wiro sagt alle Wohnungsbesichtigungen ab

Rostock

Das Rostocker Wohnungsunternehmen Wiro sagt alle Wohnungsbesichtigungen ab. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu reduzieren, werden auch in den Kunden-Centern und im Bürohaus an der Langen Straße ab Montag, den 16. März, keine Besucher mehr empfangen. Gleichzeitig schließt das städtische Unternehmen alle Hallen und Sportplätze. „Sicherheit geht vor“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn.

Die Mitarbeiter des Wohnungsunternehmens sollen trotzdem erreichbar bleiben: über Telefon, E-Mail oder das Online KundenCenter während der gewohnten Öffnungszeiten. Alle Kontaktdaten gibt es auf der Internetseite www.WIRO.de/KundenCenter.

Notdienst weiter erreichbar

Falls Mieter für die nächsten Tage einen Termin mit einem Wiro-Mitarbeiter vereinbart haben, kann es sein, dass dieser abgesagt wird. Die Handwerker und Hausmeister des Unternehmens bleiben weiter im Einsatz. „Derzeit werden jedoch nur dringende Arbeiten und Notfälle ausgeführt“, sagt Klehn. Der Wiro-Notdienst (0381.4567-4444) und der Wiro-Schlüsselnotdienst (0381.4567-4620) sind in Bereitschaft.

Auch Wohnungsabnahmen oder –übergaben fallen bis auf weiteres aus. Die Wiro bittet Mieter und Wohnungsinteressenten, ihren Fall direkt mit ihrem Ansprechpartner telefonisch oder per E-Mail zu besprechen. Dies gilt auch für den Kontakt mit Sozialberatern.

Kassenautomaten geschlossen

Die Parkhäuser der Wiro bleiben vorerst geöffnet. Das Wirotel Nord in Lichtenhagen ist hingegen geschlossen. Genauso wie die Kassenautomaten der Kunden-Center Mitte, in Lütten Klein, Evershagen und Groß Klein. Einzahlungen sind ausschließlich am Kassenautomaten im Kunden-Center Forderungsmanagement in der Warnowallee 21 bis 22 sowie in den Kunden-Centern Reutershagen und Toitenwinkel möglich.

Klehn appelliert an die Mieter: „Gute Nachbarschaft ist in diesen Tagen besonders wichtig: Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, Frauen und Männer mit Vorerkrankungen oder chronisch Kranke, Ältere oder Pflegebedürftige von nebenan brauchen jetzt Unterstützung.“ Jeder könne helfen, die Infektionsgefahr für diese zu verringern. „Einkäufe mitbringen oder Rezepte in der Apotheke einlösen“, sagt Klehn.

