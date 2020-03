Kostenlos bis 12:11 Uhr Coronavirus in MV: Was passiert mit dem Fusion-Festival in Lärz im Juni?

Viele Veranstaltungen werden wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt: Was passiert mit den ganzen Sommerfestivals? Bei der „Fusion“ in Lärz im Juni werden nicht nur 1 000, sondern 70 000 Gäste erwartet.