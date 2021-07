Am 8. Juli - Covid-19: Alle Infos zum Impftag bei Karls in Rövershagen am Donnerstag

Wer noch nicht gegen Covid-19 geimpft wurde und das ändern möchte, hat die Möglichkeit am 8. Juli zu Karls in Rövershagen (Landkreis Rostock) zu gehen. Dort wird an dem Tag gemeinsam mit dem Landkreis Rostock und der Bundeswehr ein Impftag veranstaltet. Wann der zweite Impftermin ist, ob man sich anmelden muss und welchen Impfstoff es gibt, erfahren Sie hier.