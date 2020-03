Rostock

Guido Zöllick, Direktor des Hotels Neptun und Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, hat mit der OSTSEE-ZEITUNG über die Auswirkungen des Coronavirus gesprochen und erklärt, was Mecklenburg-Vorpommern sich in Sachen Tourismus und Gastfreundschaft von anderen Ländern wie beispielsweise Bayern abgucken kann.

Das Coronavirus trifft den Tourismus hart. Auf welche Verluste müssen sich Ihre Mitglieder einstellen?

Guido Zöllick: Die fatalen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise verschärfen sich für unsere Betriebe von Tag zu Tag. Erhebliche Umsatzausfälle durch Absagen von Firmenveranstaltungen und Geschäftsreisen sowie fehlendes Neugeschäft – das ist derzeit die Situation. Wie eine Blitzumfrage des Dehoga Anfang März ergab, haben mehr als drei Viertel der 10 000 teilnehmenden Hotels, Restaurants und Caterer Umsatzeinbußen. In den Städten war die Betroffenheit sogar noch höher. Hier meldeten 85 Prozent Umsatzverluste, im ländlichen Raum waren es über 67 Prozent. Viele Betriebe stehen am Rande ihrer wirtschaftlichen Belastbarkeit.

Haben Sie Angst vor dem Sommer 2020 in MV?

Zöllick: Wie es in der Branche weitergeht, hängt davon ab, wann der Coronavirus besiegt wird und die Zuversicht die Oberhand gewinnt. Prognosen sind derzeit beim besten Willen nicht möglich.

Was erwarten Sie jetzt von der öffentlichen Hand?

Zöllick: Die geplanten Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld werten wir als Schritt in die richtige Richtung. Um die Corona-Krise zu bewältigen, sind weitere Maßnahmen dringend nötig, Priorität haben dabei für uns schnelle und unbürokratische Liquiditätshilfen. Eine besonders wirkungsvolle Maßnahme wäre zudem die Einführung des reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie. Sofort umsetzbar, ohne komplizierte Antragsverfahren, effektiv und nachhaltig. Die Mehrwertsteuersenkung würde unseren vielen kleinen und mittleren Familienbetrieben wieder eine Perspektive geben.

Auch ohne den Coronavirus steht das Gastgewerbe besonders in MV vor Herausforderungen. Bayern gilt als besonders gastfreundlich? Können wir uns hier in MV noch etwas im Süden abgucken?

Von der Einstellung der Menschen in diesen Gegenden zum Tourismus können wir lernen. Das betrifft gemeinsames Handeln von Politik und Wirtschaft aber auch die Bedeutung des Tourismus bei den Menschen. Gerade in Bayern genießt das Gastgewerbe einen sehr hohen Stellenwert. Man weiß dort um das Pfund des Tourismus’.

Das heißt, dass es bei uns in MV in diesem Bereich Nachholbedarf gibt?

Ja, den haben wir. Wir führen nicht nur auf den Inseln die Diskussionen, wie viel Tourismus wir vertragen. In Warnemünde gibt es Diskussionen, wie viele Kreuzfahrtschiffe wir vertragen. In anderen Orten, nicht nur auf den Inseln, wird debattiert, wie viele Touristen maximal kommen dürfen. Solche Diskussionen führen dazu, dass Lager geschaffen werden. Vielen ist nicht bewusst, dass uns Infrastruktur fehlen würde, hätten wir den Tourismus nicht. Uns würden viele Veranstaltungen fehlen. Auch die Vielfalt an Gastronomie wäre nicht denkbar, wenn wir die Gäste nicht hätten. Davon profitieren wir alle.

Liegt das an unserer Mentalität?

Vielleicht. Es ist aber auch der Stolz auf das Geschaffene. Das, was wir bisher erreicht haben. Ich präsentiere meinen Ort, meine Heimat anderen Menschen und habe ein gutes Gefühl dabei. Dieses Gastgebertum ist bei uns nicht so verbreitet wie in anderen Bundesländern. In Bayern ist man sehr stolz auf sich selbst. Die Gastgeber übertragen diese Leidenschaft auf ihre Gäste. Wenn wir ein Stück davon hätten, wäre es schon gut.

Gastgewerbe geht nicht ohne Menschen. Wie machen Sie Lust auf die Branche?

Ja, das ist ein großes Thema. Mit diesen Sorgen und Nöten sind wir nicht allein in der Wirtschaft. Wir müssen gucken, wie wir mehr junge Leute von unserem Beruf begeistert bekommen. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, Arbeitszeiten, Qualifizierung, wie kann ich Karriere machen und welches Image habe ich mit meinem Beruf. An allen Punkten müssen wir ansetzen. Das können wir allein in unserem Land nicht lösen. Da helfen auch Bundesinitiativen wie das Ausländereinwanderungsgesetz und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.

Sprachrohr des Gastgewerbes Der Bundesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) versteht sich als Anwalt, Interessenvertreter und Sprachrohr des Gastgewerbes in Deutschland. Unternehmerisches Handeln, unternehmerische Verantwortung und Risikobereitschaft bedürfen einer konstruktiven Wegbegleitung und Wertschätzung der Politik. Der Dehopga verschafft der Stimme der gastgewerblichen Unternehmer Gehör – bei Politik, Presse und in der Öffentlichkeit. Der Dehoga ist der einzige Branchenverband, der das Gastgewerbe in seiner Gesamtheit seit 70 Jahren vertritt. Dabei kann sich der Verband auf eine funktionierende Struktur verlassen. 17 Landesverbände, zwei Fachverbände – Hotelverband Deutschland (IHA) und UNIPAS (Union der Pächter von Autobahn-Service-Betrieben) – sowie die fünf Fachabteilungen Systemgastronomie, Gemeinschaftsgastronomie, Discotheken, Bahnhofsgastronomie und Catering sind im Dehoga zusammengeschlossen. Mit über 60 000 Mitgliedern gehört der Dehoga zu den Spitzenverbänden der Wirtschaft in Deutschland und repräsentiert die Branche in ihrer ganzen Vielfalt. Hinter dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband steht mit dem Gastgewerbe in Deutschland eine wachsende Dienstleistungsbranche überwiegend mittelständischer Prägung. Rund 223 000 Betriebe mit 2,4 Millionen Beschäftigten und 53 000 Auszubildenden – das Gastgewerbe ist ein starkes Stück Wirtschaft und das Rückgrat der heimischen Tourismusindustrie. Allein im Jahr 2019 erwirtschaftete die Branche einen Jahresumsatz von 89,7 Milliarden Euro.

Ist eine bessere Bezahlung nicht genauso wichtig? Man hört oft, dass bei uns ausgebildete Fachkräfte nach Bayern oder Baden-Württemberg abwandern, weil sie dort einfach mehr verdienen.

Ja. Möglicherweise. Aber ehrlich gesagt kann ich das aus meinem Betrieb heraus betrachtet so nicht sagen. Wir geben jedem Auszubildenden eine Garantie, dass er übernommen wird, wenn er gewisse Leistungsstandards erfüllt. Am Ende des letzten Ausbildungsjahres konnten wir ungefähr die Hälfte aller Auszubildenden fest übernehmen. Wir konkurrieren immer mit anderen Bundesländern und Staaten. Aber das ist normal. Es kommen ja auch junge Leute aus anderen Ländern zu uns. Bezahlung ist nur ein Thema. Bei der Bezahlung liegen wir im Ländervergleich im Mittelfeld.

Reicht das?

Wichtiger für junge Leute ist das Umfeld. Treffe ich Gleichgesinnte, gibt es ein kulturelles Umfeld, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten?

Müssen sich Beherbergungsbetriebe nicht viel stärker im Wohnungsbau engagieren, damit Köche und Kellner bezahlbare Wohnungen finden?

Ja. Viele Unternehmer schaffen bereits eigenen Wohnraum. Sie bauen Wohnungen oder mieten welche an. Ein riesiges Problem. Nicht nur bei uns. Auch auf den Nordseeinseln, in Bayern und im Schwarzwald.

In Schleswig-Holstein haben Seebäder wie Travemünde und Sankt-Peter-Ording kräftig in die Infrastruktur investiert und auch auf der polnischen Seite in Swinemünde oder auf der Insel Wollin tut sich viel. Wird MV abgehängt?

Bei uns sind viele Einrichtungen jetzt 20, 25 Jahre alt. Da muss man nicht nur den Teppich auswechseln, da muss man sich auch überlegen, ob mein System und mein Angebot noch zeitgemäß sind. Nach der Wende hatten wir im Vergleich zu Schleswig-Holstein das Glück, dass wir neu starten konnten und sowohl von der Hard- als auch von der Software Schleswig-Holstein schnell überlegen waren. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder verlieren. Wir müssen in unsere Betriebe investieren. Wir müssen aber auch daran arbeiten, unsere Gastronomie moderner aufzustellen. Wie kann ich neuen Unterhaltungswert schaffen. Wie kann ich auch effektiver werden, um dem Fachkräftemangel ein Stück zu begegnen.

Besteht die Gefahr, dass es in den Küchen bald keine Köche mehr gibt, weil Nachwuchs fehlt und keiner mehr diese Arbeitszeiten akzeptiert und stattdessen vorgefertigte Gerichte serviert werden?

Nein, die Gefahr sehe ich nicht. Weder bei Köchen aber auch nicht bei Kellnern und Hotelfachleuten. Bundesweit verzeichnen wir ein Plus von 300 000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in unserer Branche in den vergangenen zehn Jahren. Das ist ein Zuwachs von 40 Prozent. In der Gesamtwirtschaft waren es 20 Prozent. Wir finden also Menschen, die in unsere Branche wollen und wir brauchen sie auch.

Zur Person Guido Zöllick absolviert von 1986 bis 1988 eine Ausbildung zum Restaurantfachmann im Hotel Neptun in Warnemünde. Es folgen Hotel-Stationen in Bremen und Lübeck. 1995 wird Zöllick Stellvertretender Hoteldirektor und Gastronomischer Leiter in Greifswald, anschließend Bankett- und F&B-Manager im neu eröffnenden Strand-Hotel Hübner in Warnemünde. Über eine weitere Station im Park Hotel Bremen kehrt Zöllick zur Jahrtausendwende in seinen Heimatort zurück und wird im Hotel Warnemünder Hof erstmals Hoteldirektor. Seit 2007 leitet er nun als General Manager und Geschäftsführer das Hotel Neptun. Seit 2016 ist Zöllick Präsident des Dehoga Bundesverbandes. Zuvor war er lange Jahre Mitglied im Präsidium des Dehoga Bundesverbandes und seit 2012 Stellvertretender Dehoga-Präsident. Von 2005 bis 2017 führte er als Präsident den Dehoga Mecklenburg-Vorpommern.

Kann ich auch heutzutage im Hotel noch vom Pagen zum Direktor aufsteigen?

Das funktioniert sogar sehr gut, weil wir sehr breit aufgestellt sind und die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle haben. Unsere Durchlässigkeit ist sehr hoch. Bis in die Direktion oder die Selbstständigkeit. Bei uns kann man schnell Karriere machen. Es gibt viele Hoteldirektoren, die Anfang 30 sind. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe Kellner gelernt und bin im gleichen Haus jetzt Generalmanager.

Das ist aber nicht alles. Wir müssen die Rolle der Hotels, Restaurants und Bars noch größer betrachten …

Wie meinen Sie das?

Es sind nicht nur Unternehmen. Sie sind auch Treffpunkt, Kommunikationspunkt für alle. Nach Feierabend, mit Freunden, zu Familienfesten, Diskussionsveranstaltungen. Gasthöfe, besonders im ländlichen Bereich, haben eine gesellschaftliche Funktion, die nicht zu unterschätzen ist. Sie sind auf Unterstützung angewiesen, dass Veranstaltungen dort und nicht in kommunal finanzierten Vereinsheimen oder Feuerwehrhäusern stattfinden.

Wie machen Sie Urlaub? Lieber fein oder rustikal?

Beides. Guter Service und gute Produkte sind mir sehr wichtig. Aber ich übernachte gern auch in ganz einfachen Herbergen. Entscheidend ist für mich die Persönlichkeit. Privat bin ich ein einfacher Gast und tiefenentspannt. Mein liebster Urlaub ist mit Freunden eine Motorradtour zu machen, für die ich nur einen Koffer Gepäck mitnehme.

Von Andreas Ebel