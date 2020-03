Rostock

Sie telefonierten der Gewissheit tagelang hinterher: Vier Tage befand sich ein Ehepaar aus Rostock in häuslicher Quarantäne, nachdem es sich auf das Coronavirus testen ließ. Vergeblich versuchten sie, das Ergebnis zu erfahren. Erst am Dienstag gab es Erlösung.

Das Paar (Name der Redaktion bekannt) war am 28. Februar nach einem viertägigen Kurztrip nach Venedig auf dem Hamburger Flughafen gelandet. Weil es in Norditalien zahlreiche Corona-Fälle gibt und beide Erkältungssymptome hatten, fuhren sie ins nächstgelegene Krankenhaus, um sich testen zu lassen. Mangels Kapazitäten verwies man sie dort auf den Arztruf der Kassenärztlichen Vereinigung. Dieser lotste sie in ein Krankenhaus in Ratzeburg, wo ihnen eine Speichelprobe entnommen wurde.

Datenschutz: Selbst Hausärztin erfährt Ergebnis nicht

Man stellte sie vor die Wahl, im Krankenhaus oder zu Hause in Quarantäne auf die Testergebnisse zu warten – zwischen vier und 24 Stunden Wartezeit muss man gewöhnlich einplanen. Sie entschieden sich zur Weiterfahrt nach Rostock. Dort begann zunächst das Warten auf eine Nachricht und schließlich eine telefonische Odyssee. Weder das Krankenhaus in Ratzeburg, das zuständige Labor in Geesthacht noch das Gesundheitsamt sagten ihnen, wie die Probe ausgefallen war. Immer wieder berief man sich auf den Datenschutz.

Am 2. März schaltete sich schließlich die Hausärztin ein. Sie habe, so das Paar, am Montagabend im Ratzeburger Krankenhaus in Erfahrung bringen können, dass das Ergebnis dort bereits vorliege. Erhalten habe sie dies aus Datenschutzgründen jedoch nicht. Doch auch bei einem erneuten Anruf der Betroffenen im Krankenhaus wurde ihnen keine Auskunft erteilt und sie zurück ans Gesundheitsamt verwiesen.

Leiter von Gesundheitsamt : Codewort für Anfragen vereinbaren

Das Problem: Das Rostocker Amt kannte den Fall und die Namen der Betroffenen gar nicht. Leiter Dr. Markus Schwarz klärt auf: „Wir erfahren nur positive Testergebnisse und das ist auch vernünftig. Wir ersticken ohnehin fast vor Arbeit.“ Es sei nicht möglich, tausende Negativmeldungen quer durch Deutschland zu versenden.

Doch was hätte das Paar anders machen müssen, um die Ergebnisse zu erhalten? Zum konkreten Einzelfall kann sich der Amtsleiter nicht äußern. Ganz allgemein sagt er: Dass Testergebnisse nicht jedem Anrufer mitgeteilt werden, sei völlig normal. Generell gehe es bei medizinischen Daten um die Einhaltung von Persönlichkeitsrechten. „Wir raten zu einem Codewort. Das vereinbart man für den Fall einer telefonischen Anfrage, kann sich so am Telefon identifizieren.“ Dies sei etwa auch bei einem HIV-Test üblich.

„Dann ist uns der Kragen geplatzt“

Diesen Tipp hatte niemand dem Rostocker Paar gegeben. Sie hatten sich in der Annahme in häusliche Quarantäne begeben, man würde sie kurzfristig informieren. Ein Ende hatten ihre Anrufversuche schließlich am Dienstagvormittag. Das Gesundheitsamt verwies erneut auf die Klinik, diese auf das Labor und jenes zurück ins Ratzeburger Krankenhaus. „Dann ist uns der Kragen geplatzt: Mein Mann hat den Hörer in die Hand genommen“, erzählt die Mutter eines vierjährigen Jungen. Ihr ist es hörbar unangenehm, zuzugeben: „Wir mussten erst laut werden, dann hat uns das Krankenhaus das Ergebnis endlich gesagt. Es ist negativ.“

Die Enttäuschung, so lang hingehalten worden zu sein, überlagert fast die Erleichterung: „Wir wollten doch nur wissen, ob ja oder nein. Man kann doch mal Bescheid sagen.“

Hotline zu Coronavirus Für Fragen rund um das Coronavirus hat das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern eine Telefon-Hotline eingerichtet. Unter der Nummer 0385 588 5888 sind Experten von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr erreichbar. Freitags ist die Hotline von 9 Uhr bis 12 Uhr besetzt.

Von Juliane Schultz