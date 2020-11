Coworking-Space Basislager Rostock präsentiert virtuellen Rundgang 

Rostock

Das Basislager Rostock hat am Sonnabend, den 7. November sein einjähriges Bestehen gefeiert. Dass das erste Jahr von einer weltweiten Pandemie geprägt sein würde, einhergehend mit mehreren Lockdowns, damit hätte zur Eröffnung im November 2019 niemand gerechnet.

Doch trotz aller Turbulenzen blickt das Team auf eine erfolgreiche Zeit zurück, in der viel passiert ist. So hat sich das Basislager in den vergangenen zwölf Monaten weiterentwickelt und ist zu einem moderner Coworking Space im Herzen der Hansestadt geworden.

Mehr als 18 Unternehmen finden hier Platz

Besonders am Herzen liegen dem Team vom Basislager eine starke, vernetzte Community und die daraus resultierende kommunikative und kreative Atmosphäre im Space. Auf den 850 Quadratmetern des Basislagers haben zum Zeitpunkt des Jubiläums mehr als 18 Unternehmen, Gründende und Freischaffende ihren permanenten Arbeitsplatz.

Vom digitalen Start-up, über die Marketingagentur und den Sprachtrainer, bis hin zur Steuerberatung – steht die Tür zum Basislager allen offen. Neben unterschiedlichen Workshop- und Meetingräumen gibt es Platz für verschiedenster Veranstaltungsformate, die corona-konform sind.

Virtueller Rundgang

Anlässlich des Geburtstages veröffentlichte das Basislager, realisiert durch Videoredakteur Bert Scharffenberg, einen virtuellen Rundgang durch die Räume des Coworking Spaces. Interessierte können so mithilfe ihrer digitalen Geräte das Basislager erkunden und sich online für ihren neuen Lieblingsplatz oder Meetingraum entscheiden oder einfach einen ersten Eindruck vom Basislager gewinnen.

Hier geht’s zum virtuellen Rundgang.

