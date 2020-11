DDR-Designer ist 90: Dieser Mann hat die Rostocker Hafenkräne entworfen

Bad Kleinen

Im Stadthafen von Rostock stehen zwei blaue Kräne an der Kaikante. Jeder ist 40 Meter hoch und gut 70 Tonnen schwer. Die seit Anfang der 90er Jahre stillgelegten Zwillinge gehören mittlerweile zur Silhouette der Hansestadt wie die Petri- oder Marienkirche. Vor gut 60 Jahren wurden die Kräne vom Typ „Petersdorf“ hier für den damaligen Umschlag im Hafen aufgestellt. Ihr Aussehen bekamen sie von einem Mecklenburger: dem Designer, Industrieformdesigner und Hochschullehrer Martin Kelm. Am 19. Oktober feierte er seinen 90. Geburtstag.

Feier im kleinen Kreis

Prof. Kelm lebt bei Bad Kleinen und ist akkurat gekleidet: schwarze Hose, weißes Hemd, graues Jackett, Seidentuch um den Hals. Er trägt eine schlichte Bering-Uhr. Neben ihm steht ein großer Geburtstags-Blumenstrauß von einem Freund. Es ist still im Haus. Ein von ihm mit entworfenes Lampensystem, abgeleitet aus dem Beleuchtungssystem des ehemaligen Palasts der Republik in Berlin, spendet Licht. Am Geburtstag-Nachmittag gab’s mit einigen Nachbarn und Bekannten eine festliche Tafel in einem Landgasthof. Sein Sohn lebt in Österreich und konnte wegen der Corona-Malaise nicht kommen. Nun sitzt er mit seiner Gratulantin und Kommilitonin aus der Studienzeit an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, Prof. Christel Petroff-Bohne (86), auf einer grünen Couchgarnitur. Sein Gast ist, nebenbei erwähnt, eine der wichtigsten deutschen Designerinnen der 60er und 70er Jahre, die etwa durch ihre Edelstahl-Geschirr für die Gastronomie bekannt wurde.

Der frühe Abend bricht an, der Professor selbst serviert Kaffee und Kuchen. Niemand, der diesen schlanken Mann mit dem ruhig-sinnierenden Ausdruck im Gesicht nicht näher kennt, würde ahnen, dass hier jemand lebt, der einen wesentlichen Teil der jüngeren deutschen Design-Geschichte mitgestaltet hat. Etwa die Design-Förderung der DDR, die Rekonstruktion des Dessauer Bauhauses oder die Arbeit am Palast der Republik sind mit seinem Namen verbunden.

Bei Grenzöffnung 1989 war er gerade in Japan

Kelm war Leiter des Amtes für Industrielle Formgestaltung (AIF) beim Ministerrat der DDR, der zentralen staatlichen Design-Einrichtung der DDR, von 1962 bis zu deren Auflösung 1990. Schon die Vorgängereinrichtungen, das Institut für angewandte Kunst und das Zentralinstitut für Gestaltung, hatten eine international anerkannte Expertise und ein weltweit erstklassiges Renommee. Davon zeugen nicht nur die Ausstellungen des Instituts in vielen Ländern, sondern auch die vielen Dienstreisen von Martin Kelm. Bei der Grenzöffnung 1989 war er beispielsweise gerade auf einem ICSID-Kongress in Japan, auf dem es unter anderem um Ökologie und Design ging – eines der Steckenpferde des Fachmanns seit den 70er Jahren. Schon 1971 wurde Kelm in den Vorstand der Weltorganisation auf dem Gebiet des Designs, des International Council Of Societies Of Industrial Design (ICSID), gewählt.

Seine Frau war Honeckers Sekretärin

Mit seiner Frau Elli (gestorben 2008) war Martin Kelm 55 Jahre verheiratet. Sie war die Sekretärin von Erich Honecker (1912-1994), der von ’71 bis ’89 die höchsten politischen Ämter in der DDR besetzte. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands mutmaßten deshalb einige nächste Mitarbeiter, er hätte seine Funktion durch Protektion bekommen. Absurd, nennt das Kelm. Außerdem wurde ihm Stasi-Mitarbeit unterstellt. Nach elf Jahren juristischer Auseinandersetzung bestätigte ihm das Bundesverfassungsgericht, dass er mit der Stasi nichts zu tun hatte. Er wurde rehabilitiert. „Staatliche Leiter in meiner Position durften gar nicht als Mitarbeiter der Stasi herangezogen werden – das war ein Beschluss des Politbüros des ZK der SED.“

Designer für den Alltag und Büros von Politikern

Es waren nicht nur Kräne, die der Designer in seinem Leben entwarf. Gegenstände für den täglichen Gebrauch weckten früh sein Interesse. Er entwarf beispielsweise Zitronenpressen, Trichter, Eimer, Fernsehgeräte, Verstärker, Tische, Stühle und Lampen. Auch Couchgarnituren gestaltete Kelm. Auf einer baugleichen Couch, die heute noch in seinem Haus steht, saß 1981 Bundeskanzler Helmut Schmidt (1918-1915) im Jagdschloss Hubertusstock am Werbellinsee bei seinem DDR-Besuch. Er gestaltete dieses Haus und vier Gästehäuser neu, ebenso die Büros von Politbüromitgliedern, Büros im Ministerrat, Staatsrat und der Volkskammer. Auch die Wohnung von Erich Honecker.

Aber die Kräne waren schon etwas Besonderes: „Sie galten in der DDR als das erste Produkt für technisches Design“, so der Fachmann, der auf der Insel Poel geboren wurde und in Hohen Viecheln am nördlichen Ende des Schweriner Sees aufwuchs.

Scheinerschießungen und Leichentransporte

Kelm war 14, als der Zweite Weltkrieg endete, „den ich wie ein Wunder als junger Volkssturm an der Front überlebte“. Aber die harte Zeit war damit noch nicht vorbei. „Ich war allein mit fünf Schwestern und meiner Mutter, Vater war in Gefangenschaft.“ Regelmäßig kamen Banden und überfielen das Gehöft der Familie. Der junge Bursche, der seine Nächsten beschützen wollte, erlitt Bedrohungen, Scheinerschießungen und wurde mit Gewehrkolben zusammengeschlagen. Im Flüchtlingslager Losten bei Bad Kleinen musste er Leichen abtransportieren. „Ich habe durch diese harte Zeit früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen.“ Er absolvierte eine Lehre als Elektroinstallateur und studierte in Wismar an der Einrichtung „Gestaltende Technik – Arbeitsschule für Güte und Form“. Anschließend folgte das Studium in Berlin zum Diplom Industrieformgestalter. Die Kräne, die Exportschlager wurden, waren seine Diplomarbeit.

Honecker mochte Tieraufnahmen

Martin Kelm war auch Tierfilmer, Fotograf und mit dem Tonband nahm er gern Tierstimmen, wie röhrende Hirsche, auf. Er hatte Kontakt zu den Förstern in der Schorfheide. Besonders dem Förster, der auch Leibförster Erich Honeckers war, gefielen Fotos und Tonaufnahmen von Kelm so gut, dass er sie Honecker zeigte. „ Honecker war angetan davon und hat Vervielfältigungen machen lassen, um sie seinen Jagdgästen als Geschenk zu überreichen“, erinnert sich Kelm. Das war auch der Anlass, dass Honecker ihn zu Jagden einlud. „Das war nicht so meins, ich filmte lieber die lebenden Tiere in der Natur und nahm per Tonband zum Beispiel die markanten Töne von röhrenden Hirschen auf – das waren meine Hobbys.“

Gropius-Witwe kam zur Bauhaus-Eröffnung

Zur Geschichte der DDR und insbesondere zu Kelms gehört, dass er gegen Widerstände (Stichwort Formalismus-Debatte) die Rekonstruktion des kriegszerstörten und siechen Bauhauses in Dessau bewerkstelligte. Nach jahrelangem zähen Ringen und einem „schwierigen Gespräch“ mit Honecker bekam er „grünes Licht“. „ Honecker hat zu mir schließlich gesagt, als ich ihm das Projekt Bauhaus erläuterte: Dann mach das doch!“ Als das Bauhaus 1976 originalgetreu wiedereröffnet wurde, lud er die Witwe des Bauhausgründers Walter Gropius (1883-1969), Ise Gropius (1897-1983), zum zweiten Mal ein. „Zu Beginn der Rekonstruktion kam sie das erste Mal und hat uns ihre Erfahrungen vermittelt.“ Jahre zuvor, um 1960, hatte Kelm die Werkkunstschule „ Burg Giebichenstein“ in Halle ( Saale) in eine Hochschule für industrielle Formgestaltung, die heutige Kunsthochschule Halle, umgebildet.

Deutlich aufgewertet wurde das Design der DDR durch die Anbindung des AIF an den Ministerrat der DDR. Kelm wurde Staatssekretär mit eigenem Geschäftsbereich. „Der Hintergrund war unter anderem, dass ich so auf Augenhöhe mit den Industrieministern, Direktoren von Kombinaten und Betrieben verhandeln konnte“, erläutert Kelm. Außerdem sollte die Formgestaltung mehr Einfluss auf die Entwicklung neuer Produkte bekommen – ein wichtiger Punkt für die Exportnation DDR.

Neues Interesse an DDR-Design

Zurzeit passiere etwas Bemerkenswertes in Deutschland, sagt Kelm: „Das DDR-Design gewinnt sehr an Bedeutung und Wertschätzung.“ Vor allem die jüngere Designer-Generation „überrennt uns förmlich“. Es sei die Langlebigkeit der Produkte, die beeindruckten, ebenso der sparsame Einsatz von Rohstoffen und deren Wiedergewinnung, die Nachhaltigkeit. Ebenso wurde darauf geachtet, bestimmte Baugruppen einzusetzen, die austauschbar sind, ohne gleich das ganze Produkt wegzuwerfen, wenn eine Baugruppe defekt war. „In der DDR waren wir gezwungen, aus dem wenigen, was uns zur Verfügung stand, das Beste herauszuholen.“ Heute, in der Zeit des wachsenden Verbrauchs von Ressourcen, spielten solche Gedanken wieder eine Rolle. „Die faszinierende Einfachheit des DDR-Designs unterstützt das.“

Bücherverbrennung verhindert

Martin Kelm kehrte Berlin Anfang der 90er Jahre den Rücken. Auch aus Frust, wie er sagt. Es gab viele Kränkungen während und nach der Wende. „Zum Beispiel sollten die wertvollen Bücher der Bibliothek des AIF auf dem Innenhof verbrannt werden – ich konnte das schon entfachte Feuer gerade noch unterbinden.“ Der Wert der Sammlung, die in Europa ihresgleichen suchte, wurde nicht erkannt. Heute wird die Gesamtsammlung des AIF vom Bonner Haus der Geschichte verwaltet.

Politikum: Palast-Abriss

Der Abriss des Palasts der Republik hat Kelm stark getroffen. Er führte die Gutachter-Kommission der Technischen Universität von West-Berlin noch vor dem Einigungsvertrag durch den Palast. Die Fachleute sollten die mögliche Schadstoffbelastung des Hauses prüfen. Kelm erzählt: „Während des Weges zum Mittagstisch musste die Expertengruppe an einer Ampel warten. Auf die Frage, wie stark der Palast nun von Schadstoffen belastet sei, sagte der Vorsitzende: ‚An dieser Straßenkreuzung nimmt der Mensch in fünf Minuten mehr Schadstoffe auf als in einem Jahr Aufenthalt im Palast der Republik.‘“ Der Palast wurde bis 2008 abgerissen – das Haus, an dessen flexiblen Grundstruktur Kelm mit dem Palast-Architekten Heinz Graffunder (1926-1994) gemeinsam geknobelt hatte und dessen Fassaden-Glas er auswählte.

Zurück in Mecklenburg

Nachdem die Firma, für die er nach 1990 noch als Berater gearbeitet hatte, pleiteging, war Kelm arbeitslos. Im Arbeitsamt galt er als überqualifiziert. Man entließ ihn in die Rente. Er zog in seine mecklenburgische Heimat, baute sich ein Haus. „Hier grüßt man sich, schaut, wie es dem Nachbarn geht, kommt auch Weihnachten und an Geburtstagen zusammen.“

Es klingelt an der Tür. Ein Mann kommt kurz herein und möchte den 90-Jährigen am liebsten umarmen – geht ja gerade coronabedingt nicht –, übergibt Blumen und ein Fläschchen Sekt. „Herzlichen Glückwunsch!“, sagt er und winkt.

Alltag eines 90-Jährigen

Martin Kelms Tage sind gefüllt mit häuslichen Dingen, wie er sagt. Er fährt mit seinem Opel Astra einkaufen, kocht gern Apfel- und Pflaumenmus, Marmeladen und geht jeden Tag eine Runde von zwei bis vier Kilometern. „Mein Geh-Training.“ Kelm ist neugierig geblieben: „Mich zieht die wissenschaftliche Betrachtung des Universums in den Bann“, berichtet der Hobby-Astronom. Ebenso beschäftigt er sich mit Zukunftsproblemen der Menschheit: Klimawandel, Überbevölkerung, Ressourcenverbrauch oder Artenschutz – und schreibt dazu seine Gedanken auf. Sein Fazit: Unser Planet ist in Gefahr, wir denken zu kurzfristig.

Wie fühlt sich nun die 90 an? Martin Kelm lächelt. „Eigentlich denke ich wenig an das Altern“, sagt er. Es sei ein Gefühl wie beim 80. Geburtstag: „Wieder ist ein Jahrzehnt vorüber, das viel zu schnell verging.“

Und welches Jahrzehnt war das Aufregendste? „Für mich als Designer waren die 60er und 70er Jahre die aufregendsten – wir haben uns wie Design-Pioniere gefühlt und konnten viel Neues ausprobieren.“ Sogar Kräne entwerfen.

