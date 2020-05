DDR-Fluchtgeschichten: Warum der Neffe von „Sudel-Ede“ 1986 über die Ostsee schwamm

Selmsdorf/Schlutup

Als Karl-Heinrich Bülk im Morgengrauen des Novembertages 1986 mit seinem Kutter von Gothmund an der Trave aus auf die Lübecker Bucht hinausfuhr, ahnte er nicht, was dieser Tag bringen würde. Vorfälle mit Flüchtlingen aus Mecklenburg gab es seit dem Mauerbau 1961 immer wieder, auch Leichen haben die Männer aus dem Wasser gefischt. Von jenen, deren Kräfte nicht gereicht haben.

Die Küste der Bundesrepublik war von den Stränden des Klützer Winkels aus gut zu sehen, die Entfernung jedoch schwer einzuschätzen. Mehr als 20 Kilometer sind es über die Bucht auf der kürzesten Strecke, doch Wind und Strömung machen die Distanz für unerfahrene Schwimmer zur lebensgefährlichen Falle.

Taschenlampenlicht in den Wellen

Als der Fischer an diesem Morgen gegen 6 Uhr einen Lichtpunkt im Wasser bemerkte, fuhr er darauf zu. Kurz darauf sah er den Mann, der auf einem Luftschlauch lag und im starken Seegang immer wieder nach oben geworfen wurde. Sie befanden sich in westdeutschen Gewässern. Doch sicher konnten sich die Männer nie sein, die Schiffe der Grenzbrigade waren nicht zimperlich, wenn es darum ging, Fluchtversuche zu verhindern. Eine große Welle hob den jungen Mann mit dem Vollbart bis fast auf Höhe der Reling, ein Griff, dann lag der DDR-Flüchtling an Bord des Schiffes. Dann ging es zurück.

Hans-Karl von Schnitzler nach der Flucht im November 1986, das Foto stammt aus der Dokumentation über die Flucht des 36-Jährigen, er hatte für eine Zeitschrift die Flucht nachgestellt. Quelle: Repro: Michael Prochnow

Prominenter Flüchtling

Der junge Mann, den Fischer Karl-Heinrich Bülk und sein Matrose Hans Schulz aus der eiskalten Ostsee gezogen hatten, war in der DDR kein Unbekannter. Viel schlimmer: Er war der Neffe von Sudel-Ede, von Karl-Eduard von Schnitzler, der es mit der Sendung „Der schwarze Kanal“, in der er seit 1960 wöchentlich über den Kapitalismus hetzte, zu trauriger Berühmtheit gebracht hatte. In der DDR ebenso wie in Westdeutschland übrigens. Und nun war sein Neffe in Boltenhagen in die Ostsee gestiegen und hatte es in mehr als acht Stunden bis in die Freiheit geschafft.

Der Gothmunder Fischer Karl-Heinrich Bülk. Quelle: Archiv

Dabei hatte Hans-Karl von Schnitzler in der DDR so etwas wie eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Der gelernte Maurer wurde SED-Funktionär und ideologischer Kopf von rund 30 000 jungen Bauarbeitern in Berlin.

Der Bruch mit dem System kam, nachdem er in Gallentin am Schweriner See zwischen Bad Kleinen und Schloss Wiligrad eine Surfschule eröffnet hatte. Sieben Angestellte und 300 000 Mark Umsatz sorgten dafür, dass er ins Visier des Ministeriums für Staatssicherheit ( MfS) geriet. Aus bis heute ungeklärten Gründen brannte sein Wohnhaus ab. Für den damals 36-Jährigen der letzte Tropfen, der zur schweren Entscheidung noch fehlte. Einen Monat bereitete er seine Flucht vor.

Mini-Schlauchboot mit Elektromotor

Mit einem Mini-Schlauchboot, einem Elektromotor, vier 12-Volt-Batterien und zwei Tauchanzügen machte er sich im November 1986 in einem geliehenen Wartburg auf nach Boltenhagen. Unmittelbar nach der Ankunft geriet er an eine Streife der Grenzbrigade, er raste zurück nach Klütz. Die Motorradstreife schaltete er aus, indem er im Rückwärtsgang das Motorrad umfuhr. Verletzt wurde dabei niemand.

Dann ging es zurück nach Boltenhagen, wo er sofort mit seiner Ausrüstung um 22 Uhr ins Wasser stieg. Sein Ziel: die Lichter von Grömitz auf der Westseite der Lübecker Bucht. Doch der Motor versagte kurz nach dem Start, der 36-Jährige musste paddeln. 22 Kilometer schaffte er auf diese Weise, bis Fischer Karl-Heinrich Bülk und Matrose Hans Schulz ihn aus dem Wasser zogen.

Das Foto zeigt die Ausstellungsstücke, die Fischer Bülk dem Verein übergeben hat, darunter das Schlauchboot. Quelle: Prochnow

Später stellte der Flüchtling zusammen mit den Fischern für die Zeitschrift „Bunte“ die Flucht noch einmal nach. Dort entstand auch das Foto, das ihn in der Ostsee mit seinem Schlauchboot zeigt. Dann verschwand Hans-Karl von Schnitzler von der Bildfläche. Zurück blieb das Schlauchboot, das Fischer Bülk verwahrte.

„Bis er eines Tages bei uns anrief und meinte, das wäre im Museum besser aufgehoben“, erzählt Ingrid Schatz, Vorsitzende des Vereins, der die Grenzdokumentationsstätte in Schlutup, einem Stadtteil von Lübeck, leitet.

Das kleine Schlauchboot ist eines von vielen Ausstellungsstücken, die die Grenze und die Geschichte bis zur Wende dokumentieren. Und vielleicht das prominenteste Ausstellungsstück. Denn sämtliche Versuche, Hans-Karl von Schnitzler später ausfindig zu machen, sind bislang gescheitert. Dafür steht seine Geschichte sinnbildlich für jene Menschen, die die Flucht wagten. Etwa 5000 versuchten es in den Jahren 1961 bis 1989 über die Ostsee.

Die Grenzdokumentationsstätte in Schlutup Rund 3000 Besucher zählt die Grenzdokumentationsstätte in Lübeck-Schlutup pro Jahr. „Nicht mitgerechnet der Massenansturm zum 9. November im vergangenen Jahr“, berichtet Ingrid Schatz, Vorsitzende des Vereins, der das Museum seit der Wende betreibt. „Es waren Massen, die hier Schlange standen, um sich die Exponate anzusehen.“ Knapp 120 Mitglieder zählt der Verein, etwa 20 von ihnen halten die Dokumentationsstätte, die derzeit aufgrund der Corona-Beschränkungen geschlossen ist, mit viel Liebe und Ehrgeiz am Leben. Und das mit Erfolg. Denn in den Räumen der ehemaligen Zollkontrollstelle der BRD befinden sich etliche interessante Zeugnisse der Grenz- und Wendegeschichte. Von Berichten über die Fluchten bis hin zu den Sicherungen der Grenzanlagen gibt es unzählige originale Exponate und Erinnerungsstücke. „Immer wieder rufen Leute an, die noch Sachen haben, die sie uns übergeben möchten“, berichtet Ingrid Schatz. „An Nachschub mangelt es nicht.“ Und vor allem nicht an Enthusiasmus, der notwendig ist, um solch eine Dokumentationsstätte zu erhalten und zu pflegen. Mehr dazu im Internet unter www.grenze-luebeck.de

Von Michael Prochnow