Rostock

Manchmal sind es die kleinen Details: Hanns Spielvogel fallen in der Zelle im Rostocker Stasi-Gefängnis die Belüftungslöcher in der Heizungsabdeckung ins Auge: „Die habe ich als Kalender genutzt: Für jeden Tag habe ich ein Loch mit Klopapier gestopft“, erinnert sich der heute 84-Jährige. 1983/84 saß Spielvogel fünf Monate in der damaligen Untersuchungshaftanstalt ein.

Am Donnerstag kehrte er noch einmal dorthin zurück: Nach der Sanierung hatte die Gedenkstätte ehemalige Häftlinge eingeladen, sich das neu gestaltete Gefängnis als Erste anzuschauen, bevor es am 2. Juli offiziell wiedereröffnet wird.

Ehepaar hing aus Protest „A“ ins Fenster

Insgesamt anderthalb Jahre Haft musste Spielvogel damals absitzen. Sein Vergehen: Er hatte gemeinsam mit seiner Ehefrau den auf ein Stück Pappe gemalten Buchstaben „A“ ins Fenster gehängt. „Wir hatten zuvor neun Ausreiseanträge gestellt, die allesamt abgelehnt wurden.“ Als Form des Protests entschied sich das Ehepaar für das „A“ wie „Ausreise“.

Geöffnete Türen zu den Zellen. Quelle: Martin Börner

Die Anzeige ließ nicht lange auf sich warten. Von wem sie kam, weiß Spielvogel bis heute nicht. „Ich kam gerade zurück aus Berlin, als mich drei Herren in Zivil am Rostocker Hauptbahnhof in Empfang nahmen.“ Der Vorwurf: Störung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Dabei wohnten die Spielvogels im dritten Stock, die nächste Straße war 250 Meter weit entfernt. Der Buchstaben dürfte also nur die Ordnung und Sicherheit von sehr aufmerksamen Beobachtern gefährdet haben.

„Licht wurde ständig ein- und ausgeschaltet“

„An den ersten drei Tagen in der Zelle wurde ständig das Licht ein- und ausgeschaltet“, erinnert sich Spielvogel. So sollte er wohl mürbe gemacht werden. Es folgten zahlreiche Verhöre. „Manchmal drei Tage lang gar nicht, dann wieder vormittags und nachmittags – ganz, wie der Verhörer Lust hatte.“

Körperlich sei er nicht misshandelt worden. Dennoch: „Wenn Sie fünf Monate lang in Einzelhaft sitzen, dann macht das etwas mit Ihnen.“ Zumal es Demütigungen gab: „Ein Wachmann ließ uns komplett nackt durch den Gang zu den Duschräumen laufen“, erinnert sich Spielvogel.

„Konnte aus meiner Zelle nie den Himmel sehen“

In welchen Zellen er damals einsaß, weiß Spielvogel nicht mehr, zumal er zwei Mal innerhalb des Hafttraktes verlegt wurde. Bei der Besichtigung am Donnerstag schaut er sich in einer der rekonstruierten Zellen um. Neben der Heizung fällt Spielvogel das fehlende Fenster auf. Das ließ sich damals sogar öffnen. Doch der Ausblick war durch Glasbausteine versperrt. „Ich konnte aus meiner Zelle nie den Himmel sehen.“

Blick durch einen Sehschlitz eine Gefängnistür auf eine Toilette. Quelle: Martin Börner

Das fehlende Fenster ist eine Ausnahme: Bei der Sanierung wurde darauf geachtet, dass die Haftanstalt so originalgetreu wie möglich hergerichtet wurde, erklärt Projektleiter Frank Beyer vom Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt. In zwei Zellen wurde sogar akribisch der ursprüngliche Farbanstrich ermittelt und originalgetreu wieder aufgetragen.

Vier Millionen Euro für Sanierung

Insgesamt kostete die Sanierung vier Millionen Euro. Dabei wurde auch der ehemalige Verwaltungstrakt komplett umgestaltet und ist jetzt der neue Eingangsbereich. Im Übergang zum Hafttrakt entdeckten Bauarbeiter das zugemauerte ehemalige Wachfenster, hinter dem die Eingangswachen saßen. Die Arbeiter hatten bereits damit angefangen, es abzureißen, bevor die Experten gerade noch rechtzeitig einschreiten und es retten konnten. Spuren des Trennschleifers sind noch zu sehen.

Blick ins Gefängnis. Quelle: Martin Börner

Im Keller des Hafttrakts wurden die ehemalige Küche und die Wäscherei wieder zugänglich gemacht. Vor allem die Wäscherei war zuvor 30 Jahre lang nahezu unberührt geblieben – fast wie eine Zeitkapsel. „Am Waschbecken stand noch eine Tube mit DDR-Zahnpasta“, erinnert sich Volker Höffer, der als Leiter des Stasi-Unterlagen-Archivs in Waldeck früher auch für die Gedenkstätte zuständig war.

Dauerausstellung ab 2023

Im Hafttrakt selbst ist eine vorläufige Ausstellung aufgebaut, die ab 2023 durch eine neue Dauerausstellung ersetzt werden soll. Sie könnte neben den bisherigen Exponaten auch Informationen über bislang wenig beleuchtete Fragen bieten, etwa zu ausländischen Häftlingen im Stasi-Gefängnis. Darunter waren laut Höffer auch westdeutsche Seeleute, die versucht hatten, DDR-Bürger auf ihrem Schiff im Rostocker Stadthafen auszuschleusen, und dabei erwischt wurden. Auch das Thema der Auslandsspionage, die von Rostock aus vor allem in Richtung Skandinavien betrieben wurde, könnte eine Rolle spielen.

Der Barkas ist auch wieder in der Gedenkstätte anzufinden. Er ist begehbar und diente der Staatssicherheit zum Gefangenentransport. Quelle: Martin Börner

Hanns Spielvogel ist mit der Sanierung der Gedenkstätte zufrieden: „Mir gefällt es gut.“ Die Wiederherstellung des alten Zustands lässt für ihn auch keine schlimmen Erinnerungen aufkommen: „Es nimmt mich zwar immer noch mit, wenn ich hierher komme, aber nicht mehr so wie früher.“

Von Axel Büssem