DGB kritisiert Amazon-Ansiedlung in Rostock

Rostock

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) kritisiert die geplante Ansiedlung eines temporären Verteilzentrums des US-Onlineversandhandels Amazon in Rostock. „Nach unserem Kenntnisstand setzt der Online-Riese hierbei bei den rund 100 Arbeitsplätzen vor Ort komplett auf Leiharbeiter. Hinzu kommen wohl weitere 300 selbstständige Fahrer, für die dann kein Tarifvertrag gilt“, sagt Fabian Scheller, Regionsgeschäftsführer des DGB Rostock-Schwerin.

Hintergrund: Amazon hat eine Fläche im Güterverkehrszentrums (GVZ) im Nordosten von Rostock gepachtet. Hier soll bis Weihnachten ein provisorisches Verteilzentrum, unter anderem mit einem Bürogebäude aus Containern, errichtet werden. Geplant ist aber eine langfristige Ansiedlung des Online-Riesens. Wie das Unternehmen zuletzt bestätigte, prüft es unter anderem den Kauf eines Zehn-Hektar-Grundstückes im GVZ.

Anzeige

Harte Haltung gegen Tarifverträge

Fabian Scheller, Regionsgeschäftsführer des DGB Rostock-Schwerin Quelle: Deutscher Gewerkschaftsbund

Weitere OZ+ Artikel

Der DGB sieht Amazon kritisch. „Seit mehr als sieben Jahren kämpft der Konzern gegen die gewerkschaftliche Forderung, die Beschäftigten nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel zu bezahlen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Von den Milliarden-Umsätzen des Konzerns bleibe für die Beschäftigten nur wenig übrig. „Mit dem geplanten Geschäftsmodell der Soloselbstständigkeit und der Leiharbeit am Standort Rostock wird diese Haltung erneut sehr deutlich“, so die Gewerkschafter weiter.

An anderen Standorten streikt die Gewerkschaft Ver.di bereits für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen für die rund 13 000 bundesweiten Amazon-Beschäftigten. „Auch beim Thema Corona-Vorbeugung könnte der Online-Riese noch einiges verbessern“, heißt es in der Mitteilung.

Amazon : „Zahlen Löhne am oberen Ende“

Amazon selbst weist die Kritik entschieden zurück: „Wir sind erstaunt über die Pressemitteilung des DGB, die falsche Fakten und unbegründete Anschuldigungen enthält“, sagt Nadiya Lubnina, eine Sprecherin des Konzerns. Was die Gewerkschaft Ver.di als Ziel beschreibe, sei für die Mitarbeiter von Amazon längst Realität: „Löhne am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten gezahlt wird, Entwicklungschancen für viele Menschen und vor allem ein sicheres Arbeitsumfeld“, so Lubnina.

Die Rostocker Mitarbeiter werden sowohl bei Amazon als auch in Zeitarbeit beschäftigt sein. „Sobald die Prozesse laufen und die Volumen absehbar sind, wollen wir mittelfristig Mitarbeiter aus der Zeitarbeit übernehmen“, teilt der Konzern mit. Logistikmitarbeiter bei Amazon starten mit mindestens 11,10 Euro brutto pro Stunde zuzüglich Zuschlägen und sonstigen Leistungen. „Fahrer sind bei unseren Lieferpartnern angestellt.“ Amazon plane in Rostock mit rund 200 Fahrern.

Milliarden in Corona-Vorsorge investiert

Auch habe der Konzern bis Ende Juni rund vier Milliarden US-Dollar in Covid-19 Maßnahmen investiert, damit Mitarbeiter und Kunden geschützt sind. „Allein in Deutschland haben wir seit Februar 470 Millionen Einheiten Desinfektionsmittel für die Hände, 21 Millionen Paar Handschuhe, 19 Millionen Masken, Gesichtsschilder oder anderen Mund-Nase-Schutz und 39 Millionen Packungen desinfizierende Wischtücher bestellt“, sagt Lubnina.

Über den Autor

Von André Horn