DLRG-Hauptturm in Graal-Müritz: Gemeindevertretung beschließt Sanierung

Graal-Müritz

Die Bretter sind morsch, die Planken zum Teil kaputt, das Geländer in die Jahre gekommen und die Holzbohlen marode: Der Hauptturm der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) in Graal-Müritz ist in die Jahre gekommen und weist einen umfangreichen und dringenden Sanierungsbedarf auf.

„Seit einem Jahr ist das Problem akut. Es wird Zeit, dass da etwas gemacht wird“, betont André Rieckhoff, erster Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe in Graal-Müritz. „Bei Stürmen ist das besonders schlimm – wir hatten unter anderem auch schon Wassereinbrüche durch die Fenster.“

Außerdem müsse der Hygienebereich dringend erneuert werden. „Es gibt schon einige Baustellen, die behoben werden müssen. Immerhin verbringen wir hier viel Zeit jeden Tag“, sagt Rieckhoff. „Glücklicherweise gab es noch keine großen Unfälle. Aber hin und wieder haben wir kleinere Verletzungen durch Holz-Splitter.“

Gemeindevertretung beschließt Sanierung

Auch die Mitglieder der Gemeindevertretung des Ostseeheilbades sehen großen Handlungsbedarf. Bei ihrer vergangenen Sitzung diskutierten die Mitglieder über die rasche Sanierung des 1999 errichteten Turms und die Vergabe von Aufträgen an Handwerker. „Wir haben die Sanierung einstimmig beschlossen“, fasst Bürgermeisterin Benita Chelvier ( CDU) zusammen. „Nun können wir die Aufträge verteilen und schnellstmöglich mit den Arbeiten anfangen.“

Die Zeit drängt – bereits zu Saisonbeginn 2020, also am 1. Mai, soll die Sanierung nach Vorstellung der Gemeindevertretung abgeschlossen sein. „Andernfalls können wir erst im Herbst weitermachen“, erklärt Benita Chelvier. „Solche Arbeiten während der laufenden Badesaison sind schwierig. Die DLRG braucht den Turm ja.“

Hauptsächlich Holzarbeiten

Die Gemeindevertretung verteilt nun die Aufträge für Zimmerer-, Maler- und Elektroarbeiten, außerdem werden ein Schlosser benötigt sowie Techniker für Arbeiten an Heizung, Sanitär und Lüftung. Für die Unterhaltung der Rettungstürme sind im Haushalt des Eigenbetriebes „Tourismus und Kurbetrieb“ 20 000 Euro netto eingeplant – Mehrkosten sollen aus der Haushaltsstelle „Aufwand Sicherheitsdienst“ gedeckt werden.

„Hauptsächlich geht es um Holzarbeiten, über die ganzen Jahre hinweg ist das Material morsch geworden“, sagt Chelvier. Unter anderem müssen die Geländer ausgetauscht werden. Aber auch Arbeiten am unteren Stahlträger und dem Dach seien notwendig.

Saison-Vorbereitungen laufen

André Rieckhoff hofft, dass er bereits zum 1. Mai am frisch sanierten Hauptturm den Dienst antreten kann. „Ich bin froh, dass das jetzt starten soll“, sagt er. Ansonsten liege die DLRG mit den Vorbereitungen zur anstehenden Badesaison gut im Zeitplan. „Da ist alles angelaufen. Wir sind gerade dabei, unsere Geräte noch einmal durchzuchecken und auch das medizinische Material aufzufüllen“, sagt der Vorsitzende.

Seit 1957 existiert die Wasserrettung in Graal-Müritz existiert und wird durch die DLRG in der Saison von Mai bis September auf drei Rettungstürmen besetzt. Neben dem Hauptturm an der Seebrücke sind die Retter in der Vorsaison mit sieben, in der Hauptsaison mit 13 Rettungsschwimmern außerdem an den Türmen 1 (Strand Ost) und 9 (Zeltplatz) stationiert.

156 Einsätze in fünf Monaten

10 520 Wachstunden, 153 Tage und 156 Einsätze – so lautete die Bilanz der Retter aus Graal-Müritz nach der Saison 2019. Zu den Einsätzen gehörten neben First-Responder-Einsätzen (56) leichte Erste Hilfe (76) und Buhnenrettung (1). Die Zahlen der Elternsuchen (2) und Suche nach vermissten Kindern (7) waren rückläufig.

„Bedauerlicherweise nahm dahingehend das Unverständnis unserer Arbeit zu. Rettungswege und Gassen werden nicht nur auf Autobahnen benötigt. Auch Bepöbelungen sind leider keine Seltenheit“, heißt es in einer Mitteilung der Ortsgruppe.

Von Katharina Ahlers