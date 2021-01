DRK Rostock stellt Besucherhütten in Pflegeheimen auf

Evershagen/Südstadt

Um in Zeiten von Corona in den eigenen Pflegeheimen mehr Raum für Treffen zwischen Bewohnern und Angehörigen zu schaffen, hat das DRK Rostock in seinen Einrichtungen in Evershagen und der Südstadt sechs Gartenhäuschen in Betrieb genommen. Seit dem 22. Dezember bieten sie zusätzliche, ungestörte Treffpunkte und minimieren gleichzeitig das Übertragungsrisiko in der Einrichtung.

„Kontakte sind so ungemein wichtig für das seelische Wohlbefinden und die Gesundheit. Da die Regelungen der Landesregierung im Hinblick auf die Besuchsmöglichkeiten in Heimen je nach Entwicklung des örtlichen Inzidenzwertes variieren, haben wir Mitte November kurzfristig entschieden, unter strengen Hygienevorschriften mehr Raum für familiäre Treffen zu schaffen“, erklärt Jürgen Richter, Geschäftsführer der DRK Rostock Wohnen und Pflege gGmbH die Hintergründe.

Die Hütten sind mit einem Heizstrahler, Strom und Licht sowie einem Tisch und Stühlen ausgestattet. Jede Hütte ist einem der Wohnbereiche zugeordnet. Eine Hausordnung sowie Desinfektionspläne hängen aus. Die Anmeldung für die Nutzung erfolgt bei der jeweiligen Wohnbereichsleitung. „Damit haben wir nicht nur gemütliche Treffpunkte geschaffen. Gleichzeitig reduzieren wir das Übertragungsrisiko innerhalb unserer Einrichtungen, denn die Angehörigen betreten nicht die Pflegeeinrichtung, sondern gehen direkt zum Häuschen“, so Jürgen Richter weiter. Seit dem 22. Dezember sind die Häuschen einsatzbereit.

Besuch nur nach Anmeldung

Trotzdem bitten die Einrichtungsleitungen, jeweils immer vorab telefonisch den aktuellen Stand der Besuchsregelungen zu erfragen. Insgesamt bieten die beiden Pflegeheime des Deutschen Roten Kreuzes in Evershagen und in der Südstadt 288 Pflegeplätze. 120 Frauen und Männer leben in Einzelzimmern, 168 in Doppelzimmern. In Evershagen wohnen 15 Menschen in einer Einrichtung für Menschen im Wachkoma. Das Pflegeheim in der Südstadt bietet zudem 24 Menschen Platz in einer Demenzwohngruppe. Auch nach der Pandemiezeit finden die Gartenhäuschen in jedem Fall Verwendung. Insbesondere das Team der Ergotherapeuten freut sich über die neu geschaffenen Aufenthaltsmöglichkeiten, die dank überdachter Terrasse ganzjährig auch Sonnen- und Regenschutz bieten.

Von OZ