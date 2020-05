Rettung am Strand - DRK in Warnemünde startet mit neuem Motorrettungsboot in die Saison

Sie sorgen für die Sicherheit an Rostocks Stränden und starten am Freitag in die neue Saison: Die Einsatzkräfte der DRK Wasserwacht. Dabei erhalten sie Unterstützung von „Wotan“ – dem neuen Motorrettungsboot, das die Arbeit der Retter erleichtern soll. Corona hingegen erschwert die Rekrutierung, Ausbildung und auch die Einsatzplanung des gemeinnützigen Vereins.