Dach komplett heruntergefegt: Sturm sorgt für Feuerwehr-Einsatz in Rostock

Durch ein Unwetter ist am Dienstag das Dach eines Mehrfamilienhauses in Rostock heruntergeweht worden. Die Abdeckung drohte Am Wendländer Schilde im Stadtteil Östliche Altstadt auf die Straße zu stürzen. Die Feuerwehr ist seit etwa 19 Uhr mit einem Drehleiter-Fahrzeug im Einsatz, um die Dachkonstruktion zu bergen und das Haus vor weiteren Schäden zu schützen. Dazu zersägen die Kameraden die Dachpappe Stück für Stück.

Der Sturm wütete am Dienstagabend im gesamten Norden Deutschlands und verschonte auch die Mecklenburger Ostseeküste nicht. Mehrere heftige Gewitter mit teils starken Böen zogen über Rostock hinweg und hinterließen weitere Schäden. Am Vögenteich in der Stadtmitte stürzten eine Laterne und ein Baum auf ein geparktes Auto und beschädigten dieses leicht.

Zur Galerie Durch ein Unwetter ist am Dienstag das Dach eines Mehrfamilienhauses in der Östlichen Altstadt in Rostock heruntergeweht worden. Am Vögenteich stürzte ein Baum auf ein Auto.

Weiterhin kam es zu zahlreichen Einsätzen aufgrund von umgeknickten Bäumen oder Ästen, die Straße und Gehwege versperrten. Entlang der Stadtautobahn in Evershagen wehte der Wind mehrere Verkehrszeichen und Absperrbaken um. Bislang wurden laut Einsatzstelle der Feuerwehr keine Menschen verletzt.

