„Dachhaie“ in Rostock unterwegs: Polizei schnappt dubiose Handwerker

Rostock

Vier dubiose Handwerker – so genannte „Dachhaie“ – sind von der Polizei in Markgrafenheide bei Rostock von der Polizei geschnappt worden. Sie hatten einem Ehepaar Dacharbeiten an ihrer Gartenlaube angeboten. Einer der Tatverdächtigen hatte die Kleingärtner bereits am Montagnachmittag aufgesucht und machte der 64-Jährigen und ihrem Ehemann ein Angebot zur Dachsanierung, teilte die Polizei mit.

Für einen Betrag von 500 Euro, so das Angebot der Täter, könne das Dach schnell erneuert werden. Das Angebot wurde angenommen und die vermeintlichen Handwerker begannen mit der Arbeit. Am nächsten Tag forderten die aus Rumänien stammenden Männer jedoch einen horrenden Preis von 5000 Euro. Dies lehnte die Geschädigte jedoch ab und ließ sich auch nicht auf ein Verhandeln mit den Betrügern ein. Stattdessen informierte die 64-Jährige die Polizei. Die vier Männer verließen daraufhin die Kleingartenanlage.

Tatverdächtige gestellt

Den Polizeibeamten gelang es jedoch, die Tatverdächtigen – im Alter zwischen 18 und 33 Jahren – noch in unmittelbarer Nähe zu stellen. Es wurden Strafanzeigen wegen Nötigung sowie Betrugs aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen. Die Rostocker Polizei warnt und rät zur Wachsamkeit: Lassen Sie sich nicht auf vermeintliche Handwerker ein, die ohne Auftrag kommen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Im Zweifel holen Sie Familienmitglieder oder Nachbarn dazu und informieren umgehend die Polizei!

Von OZ