Es hat beinahe etwas Märchenhaftes: Seit knapp 15 Jahren steht Columbo im Sommer mit seinem Akkordeon an der Strombrücke in Warnemünde und unterhält Anwohner und Touristen mit seiner Musik. Nun spendet er insgesamt 1500 Euro an die Seenotretter von Warnemünde. Über den Hintergrund ist nicht viel bekannt und darüber reden möchte er nicht. Eine Spurensuche.

Es sei vor vier Jahren gewesen, als Jörg Westphal einen Anruf erhielt. „Ich sollte eine Spende in Warnemünde entgegennehmen“, sagt der Leiter des Seenotrettungs-Informationszentrums am Leuchtturm. Ohne zu wissen, was Westphal erwarten würde, macht er sich auf den Weg und trifft in einem Büro erstmals auf Columbo.

Eine unerwartete Begegnung

„Damals gab es ein schweres Unglück, bei dem eine Yacht vor der Küste gekentert ist. Dabei kam ein 64-Jähriger Warnemünder ums Leben. Ein älterer Herr, der sich mit dem Namen Columbo vorstellte sagte, dass er den Vorfall verfolgt hätte und drückte mir einen Briefumschlag in die Hand“, schildert Westphal die erste Begegnung mit dem Akkordeonspieler von der Strombrücke.

In dem Umschlag befanden sich 1500 Euro. „Ich hatte ihn vorher nie wirklich wahrgenommen. Doch das hat sich dann natürlich geändert“, sagt Westphal. Was der Hintergrund der Spende war? „Er wollte Gutes tun.“ Es blieb nicht bei der einmaligen Spende. In den darauffolgenden Jahren spendiert Columbo den Seenotrettern noch einen Überlebensanzug im Wert von knapp 1250 Euro.

Spende für neuen Seenotrettungskreuzer

„Und auch in diesem Jahr kam er wieder auf mich zu und fragte, ob er abermals einen Überlebensanzug beisteuern könne. Aber tatsächlich brauchten wir in diesem Jahr keinen“, sagt Westphal. Was die Seenotretter jedoch benötigten, waren Spenden für den neuen Seenotrettungskreuzer am Darßer Ort.

Das sei für Columbo ein triftiger Grund gewesen, auch in diesem Jahr etwas von seinem erspielten Einkommen beizusteuern. Und so kam er in diesem Sommer regelmäßig in das Informationszentrum am Warnemünder Leuchtturm. Im Gepäck hatte er jedes Mal eine Schale voller Münzen. „Seither hat er uns 540 Euro auf diesem Weg vorbeigebracht“, sagt Westphal.

Der Mann hinter Columbo

Am Montag übergab Columbo schließlich noch 1000 Euro. Über die Beweggründe und seine Geschichte möchte der betagte Akkordeon-Virtuose nicht mit der Ostsee-Zeitung sprechen. Was man jedoch aus dem Internet herausfinden kann: Columbo heißt im wirklichen Leben Werner Hartmann und stammt eigentlich aus dem Allgäu.

„Er ist seit vielen Jahren im Sommer an der Küste Deutschlands zwischen Bremerhaven und Warnemünde unterwegs“, sagt Westphal. Auf dem Videoportal Youtube findet sich ein Film, in dem er 2016 von der Berliner Influencerin Soal interviewt wird. Darin wird deutlich: Seinen Künstlernamen erhielt er deswegen, weil er wie Peter Falk in der Kult-Kriminalserie „Columbo“, den charakteristischen Mantel mit Hut getragen hat.

Ein Leben auf der Reise

Auch wird darin deutlich: Seit seinem 10. Lebensjahr macht Columbo Musik. Und als seine Heimat im Anschluss des Zweiten Weltkrieges von den Amerikanern besetzt wird, „habe ich schon das erste Geld gekriegt“, sagt er. Seine Karriere als Straßenmusiker habe 2004 bei einem Besuch der Kieler Woche begonnen. Seither lebt er auf Reisen. „Meine Wohnung habe ich aufgegeben. Was soll ich jedes Jahr 8000 Euro dafür ausgeben?“ Stattdessen spendet er lieber einen gehörigen Anteil seiner Einnahmen an die Seenotretter.

Wie sich die Spendenbereitschaft im Zuge der Coronakrise verändert hat: „Bisher können wir keine negativen Auswirkungen feststellen“, sagt Westphal. Jedoch werde erst am Ende des Jahres klar werden, wie sich die Spendensituation wirklich entwickelt hat.

Keine Repräsentation wegen Corona

„Denn die entscheidenden Monate sind November und Dezember“, sagt Christian Stipeldey, Pressesprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS). Dies seien die Monate mit den höchsten Zufallsspenden, „weil die Leute dann merken, wie viel Geld sie noch übrig haben.“

Bislang markiert die Corona-Krise für die DGzRS vor allem deshalb einen Einschnitt, weil man sich nicht auf Messen, Großveranstaltungen und im Rahmen von Tagen der offenen Tür präsentieren konnte. Denn gerade hier habe man den Menschen die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen näher bringen und dadurch Dauerspender gewinnen können.

Die DGzRS 2019 in Zahlen Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) hat 2019 insgesamt 3396 Menschen auf Nord- und Ostsee Hilfe geleistet. Es gab 2140 Einsätze mit 59 Rettungseinheiten – durchschnittlich also sechs pro Tag. 137 Einsätze wurden bei Windstärke sieben oder mehr geleistet. 373 Mal wurden erkrankte oder verletzte Menschen von Seeschiffen, Inseln oder Halligen zum Festland transportiert. 1014 Hilfen für Wasserfahrzeuge aller Art hat die DGzRS geleistet und dabei 53 Schiffe und Boote vor dem Totalverlust bewahrt. Die gemeinnützige Hilfsorganisation besteht nun seit 155 Jahren freiwillig, unabhängig und spendenfinanziert. Wer die Seenotretter unterstützen möchte, kann Geld spenden. IBAN: DE36 2905 0101 0001 0720 16 / BIC: SBREDE22

„ Nis Randers “: Balladenheld gibt Schiff seinen Namen

Zumindest der neue Seenotrettungskreuzer für MVs größte Halbinsel ist – auch durch die Spende von Columbo – nicht in Gefahr. Das Schiff wird „ Nis Randers“ heißen und hat seinen Namen von einer Otto-Ernst-Ballade aus dem Jahr 1901, wo der Titelheld sich bei einem schweren Gewittersturm entschließt, einem auf der Sandbank gestrandeten Segelschiff zu helfen, obwohl er sich dabei selbst in Gefahr begibt.

