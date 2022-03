Dank Stellenanzeige in der OZ: Rostockerin findet den Traumjob

Rostock

Ohne Tageszeitung könnte sich Viola Linke aus Rostock ihr Leben überhaupt nicht vorstellen, sagt sie. Und mehr noch: Hätte sie am 8. Oktober 1990 nicht die OSTSEE-ZEITUNG gelesen, wäre ihr Leben definitiv anders verlaufen.

Damals wohnte die Familie im Stadtteil Dierkow, Linke war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Rostock tätig. Nicht unzufrieden, wie sie sagt. „Doch mit der Wende taten sich neue spannende Möglichkeiten auf – auch beruflich.“ So fiel ihr die Stellenanzeige in die Hände, mit der ein großes Pharmazie-Unternehmen Mitarbeiter im Außendienst suchte. „Warum nicht“, dachte sich die junge Frau und bewarb sich auf die Stelle.

Vor dem Start in den Arbeitstag kommt das ePaper auf den Tisch

Knapp einen Monat später folgte das Bewerbungsgespräch – „zum ersten Mal in Westberlin“ – und kurz darauf setzte Linke ihre Unterschrift auf den Arbeitsvertrag. Dienstbeginn: 1. Januar 1991. „Mittlerweile arbeite ich seit über 30 Jahren beim gleichen Unternehmen, nach wie vor sehr gern. Immer noch steige ich jeden Morgen mit Freude ins Auto.“

Natürlich habe sie dann beim Frühstück die OZ schon gelesen, als ePaper auf dem iPad. „Das finde ich auch deswegen praktisch, weil ich sie dann immer bekomme. Auch wenn ich nicht zu Hause bin.“ Auf Reisen lese sie zusätzlich immer die jeweilige Tageszeitung vor Ort, sagt Linke: „Einfach um ein Gefühl für den Ort, die Atmosphäre, zu bekommen.“

So wurde es in ihrer Familie schon immer gemacht. „Auch meine 87-jährige Mutter in Sachsen-Anhalt hält es so. Kein Morgen ohne Volksstimme“, erklärt Linke. Es gehöre einfach dazu, um sich selbst in der Welt zu verorten – „und nicht zuletzt will man auch wissen, was in der Stadt passiert“.

Themenvielfalt als größte Stärke der Zeitung

Sie lese eigentlich alles, von der Welt- bis zur Stadtpolitik, und lerne am meisten, wenn das Thema sie vorab gar nicht so brennend interessiert hat, sagt die Rostockerin. „Die Themenbreite ist der große Vorteil der Zeitung.“ Im Internet bekomme sie eine bestimmte Auswahl, die sich an ihrem Leseverhalten orientiere und sie in ihrem Denken bestätige, so Linke. „Es ist mir aber wichtig, mich immer wieder zu hinterfragen und unvoreingenommen neue, ganz andere Impulse aufzunehmen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und auch für Unterhaltung sorge die OSTSEE-ZEITUNG immer wieder: „Ohne die OZ wäre ich niemals bei ‚Princess for one day‘ im September 2021 in Rostock dabei gewesen“, sagt Linke. Bei der Vorher-nachher-Show setzte Star-Fotograf Guido Karp in der ganzen Republik Frauen so gekonnt in Szene, dass sie sich wie eine Prinzessin – oder mindestens so schön wie Helene Fischer – fühlen konnten.

Von Katrin Zimmer