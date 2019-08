Warnemünde

„Wir sind der Ecolea so dankbar und bekamen eine Gänsehaut als wir von der Summe hörten,“ sagt Andrea Werner vom SV Warnemünde freudestrahlend. Die Schüler des Ecolea-Gymnasiums Rostock hatten im Juni mit ihrem Spendenlauf eine stolze Summe von 6060,10 Euro erlaufen. Ein Drittel des Geldes erhält der Schulverein – 4040,07 Euro gehen an die Schule in Apeyime, einem Dorf in Ghana. Im Rahmen der Versammlung zum Start des neuen Schuljahrs übergab Schulleiterin Katja Dudeck den Spenden-Scheck stolz an Projekt-Schirmherrin Werner.

Schüler organisieren Wettbewerb in Ghana

„Jährlich laufen unsere Schüler von der fünften bis elften Klasse für den guten Zweck“, erklärt Dudeck. Normalerweise stellt die Schule ihnen drei Projekte vor, aus denen sich die Kinder und Jugendlichen eines aussuchen, um es mit ihrem Erlös zu unterstützen. Dieses Jahr war es etwas anders: „ Andrea Werner, die Trainerin der Leichtathletik AG an der Ecolea ist, trat an uns heran und erzählte von dem Projekt mit einer Schule in Ghana,“ erklärt die Schulleiterin.

Der SV Warnemünde richtet im Herbst gemeinsam mit der Apeyime Development Association aus Ghana einen Leichathletikwettbewerb zwischen Grundschülern aus. Initiiert hatte dieses Vorhaben Warnemünder Michael Kreuzberg, der weltweit Entwicklungshilfe leistet, 2017 zum ersten Mal. Nun holte man die internationale Schule Rostocks ins Boot. „Innerhalb des Wahlpflichtkurses ’Bilingual Sports’ haben unsere Schüler an der Organisation mitgewirkt,“ erzählt Dudeck.

Lehrerunterkunft ist riesiger Fortschritt

Am 28. September ist es nun so weit: Die Grundschulkinder beider Orte werden sich zeitgleich sportlich messen – 10 Uhr Ortszeit Warnemünde, 9 Uhr Ortszeit Apeyime. Die Ergebnisse werden anschließend gemeinsam ausgewertet. Dank einer Webseite zum Projekt, die demnächst online gehen wird, könne man anhand von Bildern und Videos live mitverfolgen, wie die Veranstaltung in Ghana verläuft, wie Werner berichtet. „Ich werde mit meiner zehnjährigen Tochter selbst vor Ort sein. Es ist unsere erste Reise nach Ghana und wir sind schon sehr aufgeregt“, gibt die Leichtathletiktrainerin während der Spendenübergabe bekannt.

Ein weiterer Aspekt erfreue Werner neben dem sportlichen Ereignis aber ganz besonders: „Dank dieser beachtlichen Summe, die ihr so toll erlaufen habt, kann die ganze Schule Apeyimes ausgestattet werden. Außerdem wird damit die Lehrerunterkunft fertiggestellt, sodass der Unterricht während der Woche gesichert ist. Das ist ein riesiger Fortschritt“, teilt sie den Schülern des Ecolea-Gymnasiums begeistert mit. Das Ghana-Projekt sei ein voller Erfolg: Neben dem Gemeinschaftsgefühl und der finanziellen Unterstützung werden Schülerpatenschaften aufgebaut. So wird etlichen Kindern in Ghana die Möglichkeit gegeben, die Schule weiterhin zu besuchen.

