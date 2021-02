Pastow

Zehn bis zwölf Stunden investiert Marcel Mötzing wöchentlich in sein Ehrenamt. Der 41-Jährige trainiert die F-Jugend beim SV Pastow. 19 Jungen und zwei Mädchen zwischen sechs und ach Jahren lernen bei ihm das Einmaleins des Fußballs. „Derzeit leider nur online“, sagt Mötzing, der für die Digitalkurse dienstags und donnerstags selbst vor der Kamera steht und seiner Mannschaft die Aufgaben erklärt. „Aufwärmübungen, Balltraining“, erzählt er. „Gerade lernen sie, mit dem Spann zu schießen und den Ball mit der Sohle zurückzuholen“, so Mötzing. Der Ball ist „der Freund“ der Kinder, befindet sich aber im Hometraining an der Leine. Die kleinen Fußballer sind begeistert bei der Sache, so wie ihr Trainer auch, der seit vier Jahren beim SV Pastow aktiv ist.

Für sein Engagement hat ihm Beate Hanke-Metz von der Mitmachzentrale des Landkreises Rostock am Freitag die Ehrenamtskarte überreicht. Mit knapp 130 Partnern und etwa 250 Angeboten bietet die landesweite Bonuskarte viele attraktive Leistungen und Vergünstigungen für die Karteninhaber. Seit August 2020 sind landesweit bereits 2500 Karten übergeben worden, davon 450 im Landkreis.

Jugendobmann Roland Neumann vom SV Pastow freut sich mit Mötzing über die Anerkennung der Freizeit-Leistungen. 540 Mitglieder zählt der Sportverein, davon 210 Kinder. Die meisten (332 Mitglieder) spielen Fußball in allen Altersklassen und werden von 24 Ehrenamtlern trainiert. „Wir suchen noch Enthusiasten, die unsere Fußballer trainieren, aber auch bei den Gymnastikgruppen vorturnen“, wirbt Neumann.

Von Doris Deutsch