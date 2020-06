Dann soll Rostocks Wasserturm fertig saniert sein

Rostock

Es ist eine Aufgabe, die Fingerspitzengefühl und höchste Konzentration erfordert: Ganz langsam bewegt sich der Kranhaken in Richtung der Turmspitze. Was da mit einer langen Eisenkette geangelt werden soll, gehört zu Rostocks Geschichte: Sechs der sieben Kupferspitzen des Wasserturms in der Blücherstraße sind abmontiert und warten am Boden auf den Abtransport. Die Zimmerei „Fürst“ will sich der grünen Türmchen annehmen und diese bestmöglich von innen heraus sanieren.

„Wir wollen die bestehende Eindeckung nach Möglichkeit erhalten“, sagt Rainer Grebin, der die Sanierung des Wasserturms als Architekt betreut. Heutiger Kupfer würde den historischen Farbton nämlich nicht mehr erreichen. „Die Luft ist heute zu sauber, als dass er so oxidiert“, weiß der Experte.

Das Innere bleibt unangetastet

Für Grebin sollte der Wasserturm das letzte große Projekt vor der Rente sein. Doch schon die ersten ausführlichen Untersuchungen im Jahr 2018 ließen erahnen, dass es für die Sanierung des Denkmals mehr Zeit und Geld brauchen würde. „Ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich erst mit 70 in Rente gehen kann“, so der 64-Jährige schmunzelnd. Mittlerweile wüssten die Beteiligten, womit sie rechnen müssen. „Wobei wir sicher bis zum letzten Tag noch Überraschungen finden werden – aber hoffentlich keine Katastrophen mehr“, sagt Grebin. Generell leide der Wasserturm unter den Fehlern, die bei seiner Erbauung 1903 gemacht wurden.

Zur Galerie Die Schäden an dem Denkmal in der Blücherstraße sind erheblich. Vom Boden bis zum Dach wird deshalb auf Hochtouren an der Rettung des Wasserturms gearbeitet.

Eine Komplettsanierung hätte das Bauwerk nie erfahren – auch aktuell übrigens nicht. „Im Inneren gehen wir gar nicht ran“, sagt Nils Sommer, der vom Kommunalen Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) mit der Leitung des Projektes Wasserturm betraut ist. Nicht nur, dass durch die Verteuerung der Fassadensanierung von 3,2 auf rund sechs Millionen Euro das Geld fehlt: „Das Kulturhistorische Museum nutzt das Innere des Turms als Depot und hat keine Ausweichflächen dafür“, nennt Sommer einen weiteren Grund, weshalb man sich aktuell nur der Hülle des Wasserturms widmet.

Bei Sanierung auch die Statik verbessern

Und schon da gibt es mehr als genug zu tun. „Wir wollen auch die Konstruktion verbessern und beispielsweise am Dach einen sogenannten Ringanker einziehen. Der fehlte bisher und das ist einer der Gründe dafür, dass so viel Feuchtigkeit eindringen konnte“, sagt Architekt Grebin. „Zudem ist das wichtig für die Statik“, ergänzt Nils Sommer. Im August sollen die Arbeiten am Dach beginnen.

Ein Wahrzeichen der Hansestadt Der Rostocker Wasserturm in der Blücherstraße gehört zu den Wahrzeichen der Hansestadt. Das technische Denkmal mit seinen sieben Türmchen repräsentiert die Backsteingotik. Der erste Wasserturm wurde 1867 erbaut und 1903 durch den aktuellen ersetzt. Dieser war bis 1959 in Betrieb und fasste 800 Kubikmeter Wasser. Das Innere wird derzeit als Depot des Kulturhistorischen Museums genutzt – so soll es auch nach Abschluss der Fassadensanierung bleiben.

Neben den Kupferkappen müssen auch die steinernen Türmchen selbst instand gesetzt werden: Sechs von sieben brauchen dringend eine Rekonstruktion. Die Steine des Wasserturms, die aufgrund der Feuchte im Mauerwerk bereits abgebrochen sind, müssen nachgebrannt werden. „Dafür arbeiten wir mit einer Ziegelmanufaktur im brandenburgischen Glindow zusammen. Die haben noch einen alten Ringofen aus der Bauzeit des Wasserturms“, berichtet Rainer Grebin. Er hofft, dass Ende August die ersten neuen alten Ziegel in der Hansestadt eintreffen. „Danach geht es dann ans Heilmachen“, sagt der Architekt.

Türme kehren im Frühjahr zurück

Die Türmchen, die gerade zur Zimmerei gebracht wurden, sollen dann im Frühjahr aufs Dach zurückkehren. Ziel sei es, Ende des kommenden Jahres mit der Außensanierung des Turms fertig zu sein – und damit rund ein Jahr später als ursprünglich geplant. Trotz der gestiegenen baulichen Anforderungen bleibe die Hansestadt Nils Sommer zufolge übrigens auf den Mehrkosten sitzen: „Die Förderung von rund 1,8 Millionen Euro blieb trotz der neu aufgetauchten Schäden gleich“, sagt der Projektleiter. Dennoch sei die Finanzierung gesichert und durch die Rostocker Bürgerschaft beschlossen. „Der Mehrbedarf wird aus unserer Gewinnausschüttung genommen“, erklärt KOE-Sprecherin Josefine Rosse.

„Abgesehen davon, dass er ein Denkmal ist: Wenn wir diesen Turm nicht erhalten, würde ein Stück Rostocker Geschichte fehlen“, sagt Sommer. „Er ist ja immerhin auch prägend für die Stadtsilhouette“, ergänzt Grebin. Selbst eingerüstet sei der Wasserturm schon von Weitem zu erkennen, wenn man auf die Hansestadt zufährt.

Gelände war früher der Galgenberg

Das liege unter anderem daran, dass er auf dem höchsten Punkt seiner Umgebung steht – etwa anderthalb Meter über dem Rest des Viertels. „Das Gelände, auf dem der Turm steht, war früher der Rostocker Galgenberg“, weiß Architekt Grebin. Die Gestaltung der Außenanlagen sei Teil der aktuellen Maßnahmen, würde aber erst 2022 fertig.

Sowieso wird der Wasserturm die Zuständigen auch nach der Sanierung weiter beschäftigen. „Es ist ein sehr wartungsintensives Gebäude“, sagt der bauüberwachende Architekt. Er hätte sich mit dem KOE verständigt, dass auch künftig einmal pro Jahr eine ausführliche Begutachtung der Fassade erfolgen sollte, indem man mit der Hebebühne rundherum fährt. „Das Mauerwerk ist so nass, dass wir den Schaden ja nicht sofort und komplett beseitigen können. Das braucht seine Zeit und das Gebäude bewegt sich ja auch“, erklärt der Experte. Gut möglich also, dass Rainer Grebin auch im Ruhestand nochmal nach dem Wasserturm schauen wird, nachdem er die Instandsetzung nun so viele Jahre begleitet hat.

Von Claudia Labude-Gericke