Darum droht in der Rostocker Südstadt ein Verkehrskollaps

Rostock

Die Rostocker Südstadt wird ab April für mehrere Jahre zur Großbaustelle. Es geht los mit einer partiellen Vollsperrung der Erich-Schlesinger-Straße. Bis Anfang 2022 sollen zwischen dem Kreisverkehr und dem Knotenpunkt Bei der Tweel zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen im Boden erneuert und umverlegt werden. Anschließend werden Fahrbahn und Gehweg grundhaft ausgebaut.

Die Erich-Schlesinger-Straße wird ab April stückweise voll gesperrt. Quelle: OVE ARSCHOLL

Während der Vollsperrung müssen Autofahrer Umleitungen nutzen. „Nur Fußgänger und Radfahrer werden provisorisch an der Baustelle entlanggeführt“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Bei der Maßnahme würden gleich auch notwendige Vorarbeiten für die Weiterführung des Radschnellweges miterledigt. Die Trasse führt bereits von der Satower Straße bis zum Kreisverkehr Schlesingerstraße und soll dort durch den Bau einer Brücke ab 2022 über die Straße geführt werden.

Ziel sei es, den Radschnellweg in den Jahren darauf auch noch über eine Brücke am Südring bis zum Hauptbahnhof fortzuführen. Zudem wird in den nächsten Jahren noch die Erschließung des neuen Gebietes Groter Pohl starten, durch das der Radschnellweg führen soll.

Brückenabriss und Neubau dauern drei Jahre

Doch all diese Maßnahmen wirken mit ihren Einschränkungen klein im Vergleich zu dem Mammutprojekt, das im Oktober dieses Jahres in der Südstadt startet: Die Deutsche Bahn plant den Abriss und Neubau der Brücke am Goetheplatz. Das 1966 errichtete Bauwerk, über das der gesamte Fern- und Nahverkehr Richtung Westen rollt, ist marode und eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich möglich. Deshalb soll bis zum Dezember 2024 eine neue Brücke gebaut werden.

Mit den vorbereitenden Arbeiten wird bereits im September begonnen, damit der Baustart wie geplant im Oktober erfolgen kann. „Aus heutiger Sicht bestehen keine Pandemie-Einflüsse auf das Vorhaben“, erklärt ein Bahnsprecher. Der Zeitplan für das Projekt würde wie geplant realisiert. Der Hauptteil der Bauarbeiten solle im Mai kommenden Jahres starten.

Wie viel die Deutsche Bahn in den Brückenneubau investiert, will der Sprecher dagegen nicht sagen. Zurzeit befinde man sich in den Ausschreibungsphasen, konkrete Aussagen würde der Konzern deshalb derzeit nicht machen.

Die Eisenbahnbrücke am Goetheplatz wurde 1966 gebaut. Eine Instandsetzung ist nicht mehr wirtschaftlich, deshalb wird ein Neubau geplant. Quelle: Ove Arscholl

Südring wird zum Nadelöhr

Klar ist dagegen schon, welchen Einfluss die Großbaustelle auf Rostocks Autofahrer und Pendler haben wird: „Der Kfz-Verkehr im Bereich des Südrings soll während der gesamten Bauzeit überwiegend aufrechterhalten werden“, so der Sprecher. Allerdings wird die vierspurige Trasse unter der Brücke auf zwei Spuren verengt und damit zum Nadelöhr. Die Nebenanlagen für Fußgänger und Radfahrer sollen je nach Stand der Bauarbeiten einseitig gesperrt werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Massiv sind die Einschränkungen auch für Nutzer des Nahverkehrs. Schließlich würden bei der Maßnahme auch der Ober- und Tiefbau, die Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik sowie die Telekommunikations- und Oberleitungsanlagen erneuert. „Der Straßenbahnbetrieb wird deshalb über längere Zeiträume im Baubereich eingeschränkt werden“, kündigt der Bahnsprecher an. Als Ersatz für die ausfallenden Linien würden Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt.

„Wir sind noch in den entsprechenden Gesprächen und Abstimmungen“, sagt RSAG-Sprecherin Beate Langner. Der Neubau der Brücke am Goetheplatz sei zwar eine Maßnahme der Deutschen Bahn, betreffe aber eben auch den ÖPNV recht heftig. „Unter anderem, weil der Stadtring dann eben nicht mehr komplett befahren werden kann“, so Langner. Sie geht davon aus, dass die Voll- und Teilsperrungen für die Straßenbahn samt Schienenersatzverkehr zwar erst ab 2022 greifen – dann aber eben für den „recht langen Zeitraum von rund zwei Jahren“.

Zugausfälle vor allem an den Wochenenden

Laut Planungen der Bahn würde zuerst der nördliche und anschließend der südliche Brückenteil neu errichtet. Der jeweilige Teil solle dabei zunächst neben dem Bestandsbauwerk vorgefertigt und nach dem Rückbau des alten Brückenteils eingeschoben werden. Genau diese Maßnahmen machen dann auch die Vollsperrungen vonnöten.

Während der mehrjährigen Bauphase sei natürlich auch der Zugverkehr von Einschränkungen betroffen. „Um die Belastungen der Zugpendler und Reisenden möglichst gering zu halten, sind die Vollsperrungen überwiegend am Wochenende geplant“, kündigt der Bahnsprecher an. Natürlich würde aber auch dafür ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Von Claudia Labude-Gericke