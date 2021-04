Darum ertönten in Rostock am Samstag die Sirenen

Rostock

Ein durchgehender Ton war am Karsamstag vormittags in Rostock aus mehreren Richtungen zu hören. Passanten, die in der Südstadt spazieren gingen, blieben um 11 Uhr stehen und blickten sich um. Nach 15 Sekunden war vom Heulen der Sirenen nichts mehr zu hören.

Bei dem durchgehenden Ton handelte es sich um einen Probealalarm, wie das Brandschutz- und Rettungsamt mitteilte.

Im Gefahrenfall ist die Bevölkerung wahrnehmbar, rechtzeitig, schnell und flächendeckend vor Gefahren zu warnen – das schreibt das Landeskatastrophenschutzgesetz vor. Aus diesem Grund werden die 19 Rostocker Feuerwehrsirenen zweimal im Jahr auf ihre Funktionsfähigkeit getestet, um im Ernstfall sicher vor Gefahren warnen zu können.

Von Katharina Ahlers