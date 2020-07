Darum ist die Bücherbüxe in Warnemünde ein beliebter Treffpunkt

Rostock

Aufmerksam durchforstet Maximilian Leber die Bücherbüxe in Warnemünde. Immer wenn der Student bei seinen Großeltern zu Besuch ist, nutzt er die Chance, um sich hier mit neuem Lesestoff einzudecken und bereits ausgelesene Bücher abzugeben. „Ich liebe Krimis – hasse es aber, wenn meine Regale überfüllt sind“, gesteht der 24-Jährige.

Da ist das Angebot im Kurpark genau das Richtige für ihn. Schon nach wenigen Minuten wird er fündig. Ein schwedischer Roman hat seine Neugier geweckt. „Ich glaube, damit werde ich die nächsten Tage Spaß haben“, sagt der gebürtige Thüringer und schlägt gleich die erste Seite auf.

Beliebter Treffpunkt für Leseratten

Seit 2014 ist die alte Litfaßsäule im Ostseebad ein beliebter Treffpunkt für Leseratten. Entstanden ist das Projekt aus einem Gespräch zwischen den beiden Warnemünderinnen Christine Prechtel und Sabine Engel. Gemeinsam wollten sie einen Ort schaffen, an dem sich die Menschen zurückziehen, aber auch austauschen können.

Knapp ein Jahr dauerte es, bis aus der Idee Realität wurde. „Wir mussten zunächst schauen, welcher Ort dafür geeignet ist und in welcher Form wir das Projekt überhaupt umsetzen können“, berichtet Engel. Unterstützung habe es von vielen Seiten gegeben. Nach nur kurzer Zeit fanden sich ein paar engagierte Mitstreiter zusammen, die gemeinsam anpackten. Dass es am Ende eine Litfaßsäule geworden ist, sei auf einen Zufall zurückzuführen. „ Jobst Mehlan hat gesehen, wie ein alter Plakatträger ausgetauscht wurde und schlug zu“, erinnert sich Engel.

Nehmen und geben – einfach so

Wie viele Bücher an dieser Stelle bereits den Besitzer gewechselt haben, lässt sich nur schätzen. „Auf jeden Fall ist hier immer etwas los. Ich sehe hier ständig Menschen davorstehen“, berichtet die Warnemünderin Helga Holz, die gerade auf der Suche nach neuer Lektüre ist. Die 81-Jährige ist ein großer Fan der Bücherbüxe und hat hier schon so manche spannende Geschichte entdeckt. „So etwas sollte es viel öfter geben. Es ist nicht nur die Idee, sondern auch der Standort und die Menschen dahinter, die das Ganze besonders machen.“

Ähnlich sieht es Waltraut Eggers. Immer, wenn die Lichtenhägerin im Seebad unterwegs ist, macht sie einen Abstecher in den Kurpark. „Da ist nun einmal für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt die 69-Jährige. Heute aber ist sie nicht gekommen, um sich neuen Lesestoff zu holen. Stattdessen stellt sie sorgfältig bereits ausgelesene Romane in die Regale. „Mein Mann meckert schon, dass ich zu viele Bücher bei uns zu Hause lagere“, sagt sie und schmult mit einem Auge, ob sie nicht doch noch einen interessanten Titel entdeckt. Nehmen, geben, leihen – einfach so. Das ist das Motto der Bücherbüxe.

Warnemünder kümmern sich

Bei dem starken Durchlauf muss die Litfaßsäule gut gepflegt werden. Daher schauen zehn Bücherbüxen-Freunde regelmäßig nach dem Rechten. Sie sortieren, entfernen unpassende Inhalte, füllen auf und lagern Exemplare vorübergehend ein. „Damit wechseln wir uns ab. Jede Woche hat ein anderer den Hut auf“, erklärt Annemarie Schröder. „Meistens sind wir aber auch außerhalb unseres Dienstes hier und nutzen das Angebot selbst“, ergänzt Kollegin Therese Müller-Fahrenholz. „Mein Mann liebt Krimis. Gemeinsam kommen wir oft her und suchen uns neuen Lesestoff.“

Platz gibt es nur für Bücher

Dass dieses Genre nicht das einzige ist, das sich einer großen Beliebtheit erfreut, weiß Schröder. „Vor allem Kinderbücher sind immer rar“, stellt fest. Ansonsten sei es schwer, festzustellen, welche Art von Lektüre am liebsten gelesen werde. „Die Auswahl ist stets groß und das ist auch gut so. Jeder soll sich angesprochen fühlen“, sagt Engel. Nichtsdestotrotz bitten die Organisatoren, dass ausschließlich gut erhaltene Bücher in den Regalen platziert werden. „Zeitschriften und Videos entfernen wir sofort. Dafür reicht der Platz einfach nicht aus“, meint Schröder.

Von Susanne Gidzinski