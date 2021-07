Darum kreist der Polizeihubschrauber am Freitagabend über Warnemünde

Rostock

Großer Rettungseinsatz am Freitagabend in Warnemünde: Polizei und Rettungsschwimmer suchen zur Stunde immer noch nach einem Mann, der offenbar schon am frühen Nachmittag zum Baden in die Ostsee gegangen und danach nicht mehr gesehen worden ist.

Kleidung abgelegt und dann nicht mehr gesehen

Um 16:36 Uhr sei die Polizei über den Fund von herrenloser Bekleidung am Stand von Warnemünde, im Bereich der Kurhausstraße, Strandaufgang 10 informiert worden, teilte ein Sprecher mit. Zuvor soll ein zirka 40-jähriger Mann die Kleidung laut Zeugenaussagen um 13:00 Uhr dort abgelegt haben und zum Baden ins Meer gegangen sein.

Der Mann war mit einer schwarzen Badeshorts bekleidet. „Durch Rettungskräfte und die Polizei erfolgt aktuell die land- und seeseitige Absuche des Bereiches. Dabei kommen Boote der Berufsfeuerwehr Rostock, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sowie der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock zum Einsatz. Ein Polizeihubschrauber unterstützt die Suche aus der Luft“, so der Sprecher.

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Eigentümers der Bekleidung. Wer hat den beschriebenen ca. 40-jährigen Mann gesehen, fragt die Polizei. Hinweise bitte an das Polizeirevier Rostock Lichtenhagen unter der Telefonnummer 0381 7707-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ