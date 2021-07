Rostock

In der Rostocker Innenstadt sorgte am späten Montagabend der Einsatz des Polizeihubschraubers für Aufmerksamkeit. Nach 22 Uhr kreiste der Heli über der Innenstadt, überflog unter anderem den Bereich Goethestraße sowie anliegende Wohngebiete. Nach Angaben der Polizei-Dienststelle in Waldeck sind die Beamten unterwegs, um eine vermisste Person zu finden. Laut des zuständigen Polizeiführers vom Dienst handle es sich um eine erwachsene Person, die medizinische Hilfe benötigt. Nähe Angaben wollte er nicht machen, erklärte aber, dass es sich dabei nicht um einen Senioren oder eine Seniorin handelt.

Lesen Sie mehr: Nach Hubschrauber-Einsatz in Rostock: Vermisster Rentner lebend gefunden

Vor gut einem Monat hatte es in der Hansestadt schon einmal einen längeren Einsatz des Polizei-Hubschraubers gegeben. Damals waren – unabhängig voneinander – eine ältere Frau sowie ein älterer Mann aus ihren Pflegeheimen verschwunden. Während die Frau nach kurzer Zeit gefunden werden konnte, dauerte die Suche nach dem 88-Jährigen mehrere Tage. Die Freude war damals riesengroß, weil viele schon das Schlimmste befürchtet hatten. Der orientierungslose Mann war nämlich nahe der Warnow verschwunden, weshalb die Suche auch auf Ufer und Fluss ausgeweitet worden war.

Der Suchradius des Helis, der am Montag nahe der Rostocker Goethestraße kreiste, war laut Polizei bewusst gewählt, da „zwei konkrete Örtlichkeiten“ aus der Luft abgesucht wurden. Gegen 23 Uhr dauerte der Einsatz noch an.

Von Claudia Labude-Gericke